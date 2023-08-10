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Published Сегодня, 07:24

Modified Сегодня, 07:24

Updated Сегодня, 07:24

Названы самые богатые аграрии Тюменской области

Названы самые богатые аграрии Тюменской области

10 августа 2023, 07:24
Фото: 1MI

Названы самые богатые аграрии Тюменской области

Мы узнали, сколько они зарабатывают на молоке и картошке.

1 место.

В этом году аграрий возглавил рейтинг самых богатых людей Тюменской области, лидером стал основатель «Агрохолдинга Юбилейный» Николай Мамонтов. Ему помогла поддержка местных властей, которые намерены активно развивать сельское хозяйство в регионе. Однако другим производителям сельхозпродукции повезло меньше.

2 место.

Павел Подойников, владелец холдинга «Согласие» за год упал в рейтинга на 2 строчки, но он удержал второе место рейтинга самых богатых аграриев региона. Чего нельзя сказать о Лусине Срабян, которая в прошлом году была богатейшим производителем «даров природы», а сейчас вовсе выпала из пятерки богатейших производителей.

3 место.

Мариам Степанян неплохо заработала на производстве молока (ООО «ПК» «МОЛОКО»»), чем обеспечила себе 17 место в общем рейтинге богатых и бронзу на пьедестале аграриев. Также женщина владеет и другими производствами, специализирующихся на сельхозпродукции.

4 и 5 место.

Две позиции рейтинга проще объединить в одну, ибо пятерку самых богатых аграриев замыкают владельцы агрофирмы «КРиММ» Александр Медведев и Геннадий Рязанов Медведев руководит развитием завода по переработке семян зерновых и лабораторией «КРиММ-СОКАР», а Рязанов издавна возглавлял крестьянское хозяйство «Нива», которое в 1999 году и стала КРиММом.

Топ-100 богатых людей Тюменской области
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О том, сколько заработали аграрии и какие деньги крутятся в этой сфере, вы можете узнать в спецпроекте «Нашего города» — ТОП-100 богатых людей Тюменской области, где мы не постеснялись заглянуть в чужой карман.

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