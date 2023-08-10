Названы самые богатые аграрии Тюменской области

Павел Подойников, владелец холдинга «Согласие» за год упал в рейтинга на 2 строчки, но он удержал второе место рейтинга самых богатых аграриев региона. Чего нельзя сказать о Лусине Срабян, которая в прошлом году была богатейшим производителем «даров природы», а сейчас вовсе выпала из пятерки богатейших производителей.