Названы самые богатые аграрии Тюменской области

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
В этом году аграрий возглавил рейтинг самых богатых людей Тюменской области, лидером стал основатель «Агрохолдинга Юбилейный» Николай Мамонтов. Ему помогла поддержка местных властей, которые намерены активно развивать сельское хозяйство в регионе. Однако другим производителям сельхозпродукции повезло меньше.
Павел Подойников, владелец холдинга «Согласие» за год упал в рейтинга на 2 строчки, но он удержал второе место рейтинга самых богатых аграриев региона. Чего нельзя сказать о Лусине Срабян, которая в прошлом году была богатейшим производителем «даров природы», а сейчас вовсе выпала из пятерки богатейших производителей.
Мариам Степанян неплохо заработала на производстве молока (ООО «ПК» «МОЛОКО»»), чем обеспечила себе 17 место в общем рейтинге богатых и бронзу на пьедестале аграриев. Также женщина владеет и другими производствами, специализирующихся на сельхозпродукции.
Две позиции рейтинга проще объединить в одну, ибо пятерку самых богатых аграриев замыкают владельцы агрофирмы «КРиММ» Александр Медведев и Геннадий Рязанов Медведев руководит развитием завода по переработке семян зерновых и лабораторией «КРиММ-СОКАР», а Рязанов издавна возглавлял крестьянское хозяйство «Нива», которое в 1999 году и стала КРиММом.
О том, сколько заработали аграрии и какие деньги крутятся в этой сфере, вы можете узнать в спецпроекте «Нашего города» — ТОП-100 богатых людей Тюменской области, где мы не постеснялись заглянуть в чужой карман.