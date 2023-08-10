Дроны снова атаковали лихачей на тюменской трассе. Видео

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
На трассе Курган — Тюмень 35-летний водитель КИА выехал на встречную полосу движения там, где это запрещено. Это нарушение зафиксировал беспилотник ГИБДД.
«Теперь лихачу грозит штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления на срок от 4 до 6 месяцев», — сообщили в ГИБДД.
В прошлом месяце сообщалось, что житель Свердловской области совершил обгон под запрещающий знак. Нарушение было зафиксировано 6 июля, на трассе пока работает только один беспилотник.
Ранее «Наш город» отмечал, что два пешехода попали под колеса ВАЗ 21099 в Тюмени. С травмами пострадавшие были доставлены в больницу. По словам очевидцев, один из них находится в тяжелом состоянии.