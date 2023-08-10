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Published Сегодня, 12:45

Modified Сегодня, 12:45

Updated Сегодня, 12:45

Дроны снова атаковали лихачей на тюменской трассе

Дроны снова атаковали лихачей на тюменской трассе. Видео

10 августа 2023, 12:45
Фото: 1MI

Дроны снова атаковали лихачей на тюменской трассе

Здесь работают беспилотники ГИБДД.
Видео: 1MI

На трассе Курган — Тюмень 35-летний водитель КИА выехал на встречную полосу движения там, где это запрещено. Это нарушение зафиксировал беспилотник ГИБДД.

«Теперь лихачу грозит штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления на срок от 4 до 6 месяцев», — сообщили в ГИБДД.

В прошлом месяце сообщалось, что житель Свердловской области совершил обгон под запрещающий знак. Нарушение было зафиксировано 6 июля, на трассе пока работает только один беспилотник.

Ранее «Наш город» отмечал, что два пешехода попали под колеса ВАЗ 21099 в Тюмени. С травмами пострадавшие были доставлены в больницу. По словам очевидцев, один из них находится в тяжелом состоянии.

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#Александр Мязин#Видео#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах
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