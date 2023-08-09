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На тюменском Мысу осенью 2023 года появятся благоустроенные дворы

9 августа 2023, 06:55
Фото: Информационный центр правительства ТО
На территории оборудуют 40 парковочных мест.

Тюменский Мыс пополнится благоустроенными дворами. Городские власти сообщают, что полным ходом идет обновление девяти дворовых территорий по улице Беляева. Отмечается, что благоустройство в Ленинском районе намечено в рамках программы «Формирование современной городской среды в городе Тюмени на 2019–2025 годы»

— Во дворах по улице Беляева появится почти 40 парковочных мест, а также новые игровые детские площадки, скамейки и урны, наружное освещение, дорожные знаки, проезды, тротуары, газоны, — рассказали в госучреждении.
Тюменцы смогут увидеть обновленный двор на главной улице Восточного района
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Благоустройство разворачивается во дворах домов № 25, 23/1, 23/2. По желанию местных жителей во дворе дома № 25 планируется установка спортивных тренажеров.

На текущий момент у первого и второго корпусов дома №23 заменены сети тепло- и водоснабжения. У дома №25 продлили обновленную систему канализации. Сейчас специалисты размечают территории под проезды и тротуары, укладывают бордюрный камень. Завершение работ по благоустройству дворов намечено на ноябрь 2023 года.

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#Дворы#Строительство дорог#Анастасия Ильина
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