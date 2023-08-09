На тюменском Мысу осенью 2023 года появятся благоустроенные дворы

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
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Updated Сегодня, 06:57
Тюменский Мыс пополнится благоустроенными дворами. Городские власти сообщают, что полным ходом идет обновление девяти дворовых территорий по улице Беляева. Отмечается, что благоустройство в Ленинском районе намечено в рамках программы «Формирование современной городской среды в городе Тюмени на 2019–2025 годы»
— Во дворах по улице Беляева появится почти 40 парковочных мест, а также новые игровые детские площадки, скамейки и урны, наружное освещение, дорожные знаки, проезды, тротуары, газоны, — рассказали в госучреждении.
Благоустройство разворачивается во дворах домов № 25, 23/1, 23/2. По желанию местных жителей во дворе дома № 25 планируется установка спортивных тренажеров.
На текущий момент у первого и второго корпусов дома №23 заменены сети тепло- и водоснабжения. У дома №25 продлили обновленную систему канализации. Сейчас специалисты размечают территории под проезды и тротуары, укладывают бордюрный камень. Завершение работ по благоустройству дворов намечено на ноябрь 2023 года.