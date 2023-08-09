На тюменском Мысу осенью 2023 года появятся благоустроенные дворы

На текущий момент у первого и второго корпусов дома №23 заменены сети тепло- и водоснабжения. У дома №25 продлили обновленную систему канализации. Сейчас специалисты размечают территории под проезды и тротуары, укладывают бордюрный камень. Завершение работ по благоустройству дворов намечено на ноябрь 2023 года.