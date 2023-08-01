С ножом и в маске тюменец украл из магазина в Центре электронные сигареты (ВИДЕО)

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
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Updated Сегодня, 05:50
Тюменец в медицинской маске и с ножом в руках ворвался в магазин на улице Холодильной. По информации УМВД России по Тюменской области, продавец магазина позвонил в полицию и сообщил о случившемся.
Грабитель, угрожая ножом, потребовал отдать ему тысячу рублей и четыре электронные сигареты. Кадры с места события появились на официальном сайте УМВД. На видео злоумышленник несколько раз извиняется за свой поступок во время того, как грабит магазин.
Продавец, опасаясь за свою жизнь, выполнил все требования мужчины в маске. На кадрах также видно, что во время ухода грабитель столкнулся в дверях с другим посетителем.
Через час оперативникам удалось задержать ранее судимого 28-летнего тюменца на его квартире. Как сообщил подозреваемый, деньги он потратил на еду и алкоголь. В квартире также нашли нож и 3 электронные сигареты.
Сейчас грабитель находится под стражей. Ему грозит до 10 лет лишения свободы по статье «Разбой».