Тюменец, подозреваемый в краже, выпал из окна

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
У одного из подозреваемых мужчин в сумке обнаружили силовой десятиметровый кабель. Ранее этот гражданин уже был судим зв кражу.
Подозреваемый, выпрыгнувший из окна во время допроса, сломал ногу. Его задержали уже во второй раз. Мужчина был госпитализирован.
Помимо перелома, врачи диагностировали беглецу трещину лобной кости и ушиб головного мозга.
Ранее «Наш город» писал, что тоболячка Елена Осинцева трижды получала отказ в опекунстве над внучкой. Ей удалось оспорить это в суде.