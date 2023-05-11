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Тюменец, подозреваемый в краже, выпал из окна

11 мая 2023, 14:59
Фото: 1MI

Тюменец сломал ногу при побеге из отделения полиции

Двое тюменцев, задержанных по подозрению в краже, попытались сбежать из отделения полиции. Один из них решил совершить побег через окно, несмотря на то, что отделение находилось на третьем этаже. Об этом рассказали в telegram-канале SHOT.
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Полиция

У одного из подозреваемых мужчин в сумке обнаружили силовой десятиметровый кабель. Ранее этот гражданин уже был судим зв кражу.

Подозреваемый, выпрыгнувший из окна во время допроса, сломал ногу. Его задержали уже во второй раз. Мужчина был госпитализирован.

Помимо перелома, врачи диагностировали беглецу трещину лобной кости и ушиб головного мозга.

Ранее «Наш город» писал, что тоболячка Елена Осинцева трижды получала отказ в опекунстве над внучкой. Ей удалось оспорить это в суде.

 

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#Елена Чебоксарова#Происшествия#Кража#Полиция#Перелом#Общество#Тюменцы
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