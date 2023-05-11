Тюменец, подозреваемый в краже, выпал из окна

Тюменец сломал ногу при побеге из отделения полиции

Двое тюменцев, задержанных по подозрению в краже, попытались сбежать из отделения полиции. Один из них решил совершить побег через окно, несмотря на то, что отделение находилось на третьем этаже. Об этом рассказали в telegram-канале SHOT.

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