Дело о краже из тюменского банка, школа в Тюмени за 1,5 млрд, загорелся ресторан

Posted Сегодня, 19:20
Published Сегодня, 19:20
Modified Сегодня, 19:20
Updated Сегодня, 19:20
Инессу Бранденбург приговорили к 4 годам лишения свободы за кражу из банка 561 млн рублей.
Женщину признали виновной по п. п. «а», «б» части 4 статьи 158 УК РФ — кража. Бранденбург сотрудничала со следствием. Она рассказала, как планировалось ограбление. Известно, что из близких у нее остался только сын студенческого возраста. В содеянном Бранденбург раскаивалась, она считает, что эти деньги ее уже наказали. После кражи мошенница боялась каждого стука в дверь и серьезно заболела.
На строительство школы в тюменском микрорайоне выделили 1,5 млрд рублей.
Тюменские власти ищут подрядную организацию, которая займется строительством школы в микрорайоне Березняковский. В документах к лоту указано, что учебное заведение будет построено по типовому проекту и состоять из трех блоков. Работы по строительству должны начаться в апреле 2023 года. Срок окончания работ — 5 августа 2025 года. Новая школа сможет принять 1100 детей.
Заявки на участие в аукционе буду принимать до 3 апреля 2023 года. Подведение итогов запланировано на 6 апреля.
Стоит отметить, что в микрорайоне Мелиораторов строительством школы за 1,8 миллиарда рублей займется компания из Ишима «Стройимпульс».
На Цветном бульваре в Тюмени пожарные тушили возгорание в ресторане «Костер».
На место происшествия были направлены две единицы техники и восемь человек личного состава МЧС. Горение на площади два квадратных метра ликвидировано.
По данным МЧС по Тюменской области, в результате пожара никто не пострадал.