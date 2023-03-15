Дело о краже из тюменского банка, школа в Тюмени за 1,5 млрд, загорелся ресторан

Женщину признали виновной по п. п. «а», «б» части 4 статьи 158 УК РФ — кража. Бранденбург сотрудничала со следствием. Она рассказала, как планировалось ограбление. Известно, что из близких у нее остался только сын студенческого возраста. В содеянном Бранденбург раскаивалась, она считает, что эти деньги ее уже наказали. После кражи мошенница боялась каждого стука в дверь и серьезно заболела.