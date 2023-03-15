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Дело о краже из тюменского банка, школа в Тюмени за 1,5 млрд, загорелся ресторан

15 марта 2023, 19:20
Фото: 1MI

Школа в Тюмени за 1,5 млрд, загорелся ресторан, дело о краже из тюменского банка

Тюменский суд вынес обвинительный приговор по делу Инессу Бранденбург, обвиняемой в краже 561 миллиона из банка СБРР. 4 года женщина проведет в колонии общего режима.

Инессу Бранденбург приговорили к 4 годам лишения свободы за кражу из банка 561 млн рублей.

Женщину признали виновной по п. п. «а», «б» части 4 статьи 158 УК РФ — кража. Бранденбург сотрудничала со следствием. Она рассказала, как планировалось ограбление. Известно, что из близких у нее остался только сын студенческого возраста. В содеянном Бранденбург раскаивалась, она считает, что эти деньги ее уже наказали. После кражи мошенница боялась каждого стука в дверь и серьезно заболела.

На строительство школы в тюменском микрорайоне выделили 1,5 млрд рублей.

Тюменские власти ищут подрядную организацию, которая займется строительством школы в микрорайоне Березняковский. В документах к лоту указано, что учебное заведение будет построено по типовому проекту и состоять из трех блоков. Работы по строительству должны начаться в апреле 2023 года. Срок окончания работ — 5 августа 2025 года. Новая школа сможет принять 1100 детей.

Заявки на участие в аукционе буду принимать до 3 апреля 2023 года. Подведение итогов запланировано на 6 апреля.

Стоит отметить, что в микрорайоне Мелиораторов строительством школы за 1,8 миллиарда рублей займется компания из Ишима «Стройимпульс».

На Цветном бульваре в Тюмени пожарные тушили возгорание в ресторане «Костер».

На место происшествия были направлены две единицы техники и восемь человек личного состава МЧС. Горение на площади два квадратных метра ликвидировано.

По данным МЧС по Тюменской области, в результате пожара никто не пострадал.

В Тюмени в ресторане Koster вспыхнул пожар. Видео
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