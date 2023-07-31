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Строители ремонтируют в Тюмени дом, который скоро снесут

31 июля 2023, 11:33
Фото: 1MI
В старом трёхэтажном доме на улице Елизарова, 27 сейчас обновляют подъезд.

Между тем в мае этого года здание попало в проект КРТ. До 2029 года его должны снести, чтобы построить новые многоэтажки. В этом районе под снос попадает 10 многоквартирных жилых зданий.

Строители начали работу в трёхэтажном доме на прошлой неделе. Они должны провезти косметический ремонт одного подъезда. Местные жители уверяют, что дом в хорошем состоянии и выступают против его сноса.

Отметим, что участок в районе улиц Елизарова — Холодильная — Харьковская попал под КРТ в мае.

«К нам никаких бумаг по сносу здания не приходило», — сообщили представители УК «Уютсервисбыт» «Нашему городу».

Ранее сообщалось, что компания депутата Пискайкина отдала 122,7 миллионов рублей за участок под КРТ в Тюмени.

Администрация Тюмени выставила на торги под КРТ еще два участка на ДОКе
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#КРТ
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