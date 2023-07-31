Строители ремонтируют в Тюмени дом, который скоро снесут

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Между тем в мае этого года здание попало в проект КРТ. До 2029 года его должны снести, чтобы построить новые многоэтажки. В этом районе под снос попадает 10 многоквартирных жилых зданий.
Строители начали работу в трёхэтажном доме на прошлой неделе. Они должны провезти косметический ремонт одного подъезда. Местные жители уверяют, что дом в хорошем состоянии и выступают против его сноса.
Отметим, что участок в районе улиц Елизарова — Холодильная — Харьковская попал под КРТ в мае.
«К нам никаких бумаг по сносу здания не приходило», — сообщили представители УК «Уютсервисбыт» «Нашему городу».
Ранее сообщалось, что компания депутата Пискайкина отдала 122,7 миллионов рублей за участок под КРТ в Тюмени.