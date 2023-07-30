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Что известно о ночной атаке беспилотников на Москву

30 июля 2023, 05:10
Фото: ТАСС
ПВО пресекли попытку Киева атаковать тремя БПЛА объекты в Москве
Видео: Mash

Несколько украинских беспилотников в ночь на 30 июля атаковали Москву. Об этом сообщил в своем тг-канла мэр города Сергей Собянин.

«Сегодня ночью совершена атака украинских беспилотников. Незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити. Жертв нет», — сообщил он.

По информации Telegram-канала Mash, все произошло в три часа ночи, звук взрыва разбудил жителей соседних домов на Кутузовском проспекте. Момент прилета беспилотника по башне «Москвы-сити» показал Telegram-канал «112». На записи виден мощный взрыв, который последовал после того, как БПЛА взрезался в здание.

В результате атаки повреждение получили фасады здания 50-этажного здания на Пресненской набережной, 10, на уровне 5-6 этажей. В башне «Око-2» были выбиты стекла с первого по четвертый этажи. Пострадал один человек, это был охранник здания «Око-2».

Видео: Zvezdanews

По открытым данным, в здании по адресу Пресненская набережная, 10с2, расположены несколько российских министерств, в том числе Минцифры, Минэкономики и Минпромторг, пишет Коммерсант.

После ЧП из башни эвакуировали людей. Также экстренные службы провели эвакуацию из других зданий комплекса «Москва-Сити», передает ТАСС.

Видео: Оκτагон

Воздушное пространство зоне Москвы и Подмосковья временно было закрыто, работа аэропорта Внуково приостановлена (в настоящее время аэропорт работает в штатном режиме). Также в Москве перекрыли движение по улице Тестовская в районе «Москва-Сити».

По данным Министерства обороны России, в нападении принимали участие три беспилотника. Один украинский БПЛА уничтожен в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского района Московской области. Еще два беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Потеряв управление, БПЛА потерпели крушение на территории комплекса «Москва-сити».

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#Валентина Бурнашева#Общество#Происшествия#Беспилотник#Министерство Обороны#Видео
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