Что известно о ночной атаке беспилотников на Москву

По информации Telegram-канала Mash, все произошло в три часа ночи, звук взрыва разбудил жителей соседних домов на Кутузовском проспекте. Момент прилета беспилотника по башне «Москвы-сити» показал Telegram-канал «112». На записи виден мощный взрыв, который последовал после того, как БПЛА взрезался в здание.