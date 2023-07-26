Тюменский боец получил медаль «За отвагу». Видео

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
В мае штурмовой отряд с позывным «Дед» блестящим образом справился с боевыми задачами под Артемовском.
Спецпредставитель главы региона Николай Савченко отметил, что он очень грамотно подходит к вопросам экипировки своих бойцов, и добавил, что российское государство высоко оценило его службу, навыки командования и успехи.
Штурмовой отряд тюменского подразделения «Сибирь» периодически получает допоборудование, необходимое в зоне спецоперации, сообщили в пресс-службе правительства области.
Ранее «Наш город» писал, что в зоне СВО погиб старший лейтенант из Армизонского района. Ему не было ещё и 27 лет.