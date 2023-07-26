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Тюменский боец получил медаль «За отвагу». Видео

26 июля 2023, 14:51
Фото: 1MI
Командир штурмового отряда тюменского подразделения «Сибирь» удостоился госнаграды.

В мае штурмовой отряд с позывным «Дед» блестящим образом справился с боевыми задачами под Артемовском.

Спецпредставитель главы региона Николай Савченко отметил, что он очень грамотно подходит к вопросам экипировки своих бойцов, и добавил, что российское государство высоко оценило его службу, навыки командования и успехи.

Штурмовой отряд тюменского подразделения «Сибирь» периодически получает допоборудование, необходимое в зоне спецоперации, сообщили в пресс-службе правительства области.

Ранее «Наш город» писал, что в зоне СВО погиб старший лейтенант из Армизонского района. Ему не было ещё и 27 лет.

Видео: 1MIправительства Тюменской области
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#Елена Чебоксарова#СВО#Бойцы#Награда#Общество#Тюменцы#Видео
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