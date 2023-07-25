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«Лайфхак от недовольных»: тюменская УК заблокировала жителей своего дома

25 июля 2023, 07:40
Фото: 1MI
Тюменская управляющая компания заблокировала недовольных жителей

Тюменская управляющая компания заблокировала недовольных жителей

В чате ЖК «Меридиан. Юг» заблокировали жалующихся жильцов.
Сюжет
Тюмень

В чате жильцов ЖК «Меридиан. Юг» после многочисленных жалоб местных жителей, заблокировали возможность отправлять сообщения.

«Жильцы начали возмущаться в официальной группе ЖК „Меридиан Юг“ по поводу стоимости обслуживания — работы УК Меридиан Сервис. И после этого представители УК тупо закрыли чат», — рассказала «Нашему городу» жительница комплекса.
Фото: Читатель nashgorod.ru

Мы обратились в управляющую компанию, чтобы получить объяснения сложившейся ситуации.

«Сейчас в группе модератор ведет работу, чтобы в чате можно было вести работу по разным блокам. Сейчас даже мы сами туда писать ничего не можем. В ближайшее время работа чата будет возобновлена», — объяснили «Нашему городу» в УК «Меридиан Сервис».

Однако даже сейчас жители могут оставить свои жалобы, позвонив в управляющую компанию.

Отметим, что этой управляющей компанией руководит Алексей Филатов, выручка компании за 2022 год составила 44 миллиона рублей, при том чистая прибыль — 34 тысячи рублей. Сейчас УК работает в убыток.

Жители новостроек в Тюмени утопают в грязи и не могут выехать в город
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что жители новостроек в Тюмени утопают в грязи и не могут выехать в город. Часть новостроек также находится под управлением УК «Меридиан Сервис».

#Алиса Вернер#Управляющие компании#Общество#Тюмень#Тюменская область
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