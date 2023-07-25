«Лайфхак от недовольных»: тюменская УК заблокировала жителей своего дома

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
В чате жильцов ЖК «Меридиан. Юг» после многочисленных жалоб местных жителей, заблокировали возможность отправлять сообщения.
«Жильцы начали возмущаться в официальной группе ЖК „Меридиан Юг“ по поводу стоимости обслуживания — работы УК Меридиан Сервис. И после этого представители УК тупо закрыли чат», — рассказала «Нашему городу» жительница комплекса.
Мы обратились в управляющую компанию, чтобы получить объяснения сложившейся ситуации.
«Сейчас в группе модератор ведет работу, чтобы в чате можно было вести работу по разным блокам. Сейчас даже мы сами туда писать ничего не можем. В ближайшее время работа чата будет возобновлена», — объяснили «Нашему городу» в УК «Меридиан Сервис».
Однако даже сейчас жители могут оставить свои жалобы, позвонив в управляющую компанию.
Отметим, что этой управляющей компанией руководит Алексей Филатов, выручка компании за 2022 год составила 44 миллиона рублей, при том чистая прибыль — 34 тысячи рублей. Сейчас УК работает в убыток.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что жители новостроек в Тюмени утопают в грязи и не могут выехать в город. Часть новостроек также находится под управлением УК «Меридиан Сервис».