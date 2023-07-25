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В СВО погиб 26-летний старший лейтенант из Тюменской области

25 июля 2023, 06:23
Фото: 1MI
Старший лейтенант из Тюменской области, командир 1-й зенитной ракетно-артиллерийской батареи зенитного дивизиона Никита Ушаков погиб в зоне специальной военной операции.
Сюжет
Тюмень
Фото: НЕ ЖДИ меня из Украины

Смертельное ранение он получил 12 июля при выполнении боевого задания, за две недели до своего Дня рождения. 27 июля военному могло исполниться 27 лет.

Церемония прощания с бойцом и похороны пройдут сегодня в селе Раздолье Армизонского района.

«Мы вместе с вами переживаем боль утраты. Никита принес в этот мир много хорошего, доброго, чистого, светлого. Мы всегда будем о нем помнить. Примите слова сочувствия, скорбим вместе с Вами и разделяем боль утраты», — сообщили в администрации Раздольского сельского поселения.
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Ранее «Наш Город» писал, что в зоне специальной военной операции погиб житель Ишима Андрей Шаманский. О смерти бойца сообщила в социальных сетях его супруга.

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