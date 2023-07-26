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Published Сегодня, 07:04

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Мощный взрыв напугал водителей ранним утром в Тюмени. Видео

26 июля 2023, 07:04
Фото: 1MI
Сегодня утром очевидцы сообщили, что на 44 км ТКАД вспыхнул автомобиль «Газель».
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ДТП

Подписчик паблика «ЧС Тюмень» рассказал, что это случилось в 5.30. Автомобилисты сообщили, что с машины капало масло, а потом «Газель» разлетелась на куски.

К счастью, водитель успел покинуть автомобиль. Проезжающие мимо машины также не пострадали.

О причинах возгорания информации в настоящее время нет. Комментарии от пресс-службы МЧС по Тюменской области пока получить не удалось.

Ранее «Наш город» писал о бушующих лесных пожарах около курортов в Турции и Греции. Тюменские туристы наблюдают их из окон отелей.

Автомобиль сбил мотоциклиста во время аварийного отключения светофора в Тюмени
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Видео: 1MI
#ДТП#Возгорание#Возгорание автомобиля#Происшествия#Безопасность на дорогах#Погода в Тюмени#Тюменцы#Автомобилисты#Елена Чебоксарова#Видео
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