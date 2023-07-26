Мощный взрыв напугал водителей ранним утром в Тюмени. Видео

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Подписчик паблика «ЧС Тюмень» рассказал, что это случилось в 5.30. Автомобилисты сообщили, что с машины капало масло, а потом «Газель» разлетелась на куски.
К счастью, водитель успел покинуть автомобиль. Проезжающие мимо машины также не пострадали.
О причинах возгорания информации в настоящее время нет. Комментарии от пресс-службы МЧС по Тюменской области пока получить не удалось.
Ранее «Наш город» писал о бушующих лесных пожарах около курортов в Турции и Греции. Тюменские туристы наблюдают их из окон отелей.