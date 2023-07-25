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Огненный отпуск в Турции: тюменские туристы наблюдают пожары прямо из отелей

25 июля 2023, 18:57
Фото: Новые Известия
Лесные пожары бушуют около курортов в Турции и Греции. Больше всего досталось Кремеру, огонь довольно близко подобрался к отелям.

Пожары распространяются сразу в нескольких регионах Турции (Антальи и Кемера). Эти места популярны и у тюменцев, которые решили провести здесь свой отпуск. Пока пострадавших нет огонь усиленно тушат с помощью авиации.

Дым от возгорания можно увидеть из окон некоторых отелей, в небе летают вертолеты и самолёты. Россия направила в регион пожарный борт Бе-200, сообщают «Новые Известия». Эвакуация туристов не объявляется, но дороги из прибрежной зоны, а так же между городами закрыты, чтобы не мешать пожарным.

«Мы находимся в отеле „Карами“, вчера в половине двенадцатого увидели столб дыма. Через 15 минут в отеле выключили электричество и включили генераторы. С балкона был виден огонь над лесом. Под утро услышали вертолеты. Но в целом в отеле все спокойно. Анимация не стала работать с утра как обычно, в небе вертолеты слышны постоянно», сообщил изданию Константин (он отдыхает в Турции).

Персонал отеля уверяет, что его доставят до аэропорта по плату.

«В целом персонал спокойный, все в рабочем порядке, никто не волнуется, не паникует», — сказал мужчина.

В других отелях похожая ситуация. Для экономии электроэнергии отключают горки в бассейне, лишнюю бытовую технику. В ряде зданий работает генератор Не перестают летать самолёты и вертолеты, тушат.

Пожарные работают и на земле. Вертолётам приходится черпать воду на пляжах, видна работа российской амфибии Бе-200. Но россиянам все же пришлось столкнуться с ограничениями, некоторые из них не могут покинуть гостиницы.

Аналогичная ситуация с лесными пожарами возникла в Греции. Но местные службы не справляются с натиском стихии. Особенно тяжело на острове Родос, пожары уже стали политическим фактором. Бывший чиновник Панос Камменос уже заявил, что без российских Бе-200 пожары не победить. Как сообщали в ассоциации российских туроператоров, в Греции сейчас не так много российских туристов и пока никто не заявлял о необходимости эвакуации.

Эвакуация прошла в населенных пунктах Геннади и Киотари. Люди были направлены в северную часть острова. На данный момент дороги открыты и многие из путешественников возвращаются в свои гостиницы. При этом важно отметить, что большинство отелей Родоса работали и работают в штатном режиме.

#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Происшествия#Отпуск
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