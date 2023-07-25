Огненный отпуск в Турции: тюменские туристы наблюдают пожары прямо из отелей

Аналогичная ситуация с лесными пожарами возникла в Греции. Но местные службы не справляются с натиском стихии. Особенно тяжело на острове Родос, пожары уже стали политическим фактором. Бывший чиновник Панос Камменос уже заявил, что без российских Бе-200 пожары не победить. Как сообщали в ассоциации российских туроператоров, в Греции сейчас не так много российских туристов и пока никто не заявлял о необходимости эвакуации.