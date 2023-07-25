В Тобольске всего за 1 рубль купили 145-летний объект культурного наследия

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Завершены торги по продаже объекта культурного наследия на Базарной площади, 4. Зданием «Магазина Г. Н. Константинова» займётся инвестор. Новый собственник обязан выполнить работы по сохранению памятника в течение нескольких лет. Ранее Здание продавали за 1 рубль. При этом цена земельного участка площадью около 340 квадратных метров составляет — 605 тысяч рублей, это указано в решении департамента имущественных отношений Тюменской области.
Здание заработало в Тобольске в 1878 году, здесь открылась книжная лавка. Постепенно круг товаров расширяется, через несколько лет открылась торговля кожевенно-галантерейными товарами.
Ранее «Наш Город» писал, что на строительство межвузовского кампуса в Тюмени потратят более 32 миллиардов рублей. Большая часть суммы — деньги из федерального бюджета.