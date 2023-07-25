В Тобольске всего за 1 рубль купили 145-летний объект культурного наследия

Завершены торги по продаже объекта культурного наследия на Базарной площади, 4. Зданием «Магазина Г. Н. Константинова» займётся инвестор. Новый собственник обязан выполнить работы по сохранению памятника в течение нескольких лет. Ранее Здание продавали за 1 рубль. При этом цена земельного участка площадью около 340 квадратных метров составляет — 605 тысяч рублей, это указано в решении департамента имущественных отношений Тюменской области.