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В Тобольске всего за 1 рубль купили 145-летний объект культурного наследия

25 июля 2023, 11:14
Фото: 1MI
В городе продали одно из самых аварийных зданий из списка ОКН, теперь его могут восстановить.
Фото: Скрин паблик "Типичный Тобольск"

Завершены торги по продаже объекта культурного наследия на Базарной площади, 4. Зданием «Магазина Г. Н. Константинова» займётся инвестор. Новый собственник обязан выполнить работы по сохранению памятника в течение нескольких лет. Ранее Здание продавали за 1 рубль. При этом цена земельного участка площадью около 340 квадратных метров составляет — 605 тысяч рублей, это указано в решении департамента имущественных отношений Тюменской области.

Здание заработало в Тобольске в 1878 году, здесь открылась книжная лавка. Постепенно круг товаров расширяется, через несколько лет открылась торговля кожевенно-галантерейными товарами.

Ранее «Наш Город» писал, что на строительство межвузовского кампуса в Тюмени потратят более 32 миллиардов рублей. Большая часть суммы — деньги из федерального бюджета.

Всего 1 рубль стоит объект культурного наследия в Тобольске
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#Александр Мязин#Общество#Бизнес#Работа#Покупка-продажа#Торги
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