В Тюменской области объект культурного наследия выставили на продажу за 1 рубль

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Стоимость здания площадью 466 квадратов оценена в 1 рубль, цена земельного участка площадью около 340 квадратных метров составляет — 605 тысяч рублей, указано в решении департамента имущественных отношений Тюменской области.
В документе отмечено, что новому владельцу объекта культурного наследия необходимо будет провести работы по сохранению и восстановлению нормативного состояния объекта, отреставрировать здание. Вид разрешенного использования — магазины.
Здание «Магазина Г. Н. Константинова» является представителем неоклассицизма. В советское время в здании магазина располагалась торговая точка «Рыба — Мясо». В 2019 в здании произошел пожар. Огонь повредил значительную часть объекта.
Ранее «Наш Город» писал, что на строительство межвузовского кампуса в Тюмени потратят более 32 миллиардов рублей. Большая часть суммы — деньги из федерального бюджета.