nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:54

Published Сегодня, 10:54

Modified Сегодня, 10:56

Updated Сегодня, 10:56

Изображение материала

В Тюменской области объект культурного наследия выставили на продажу за 1 рубль

3 июня 2023, 10:54
Фото: 1MI

В Тобольске за один рубль продают объект культурного наследия

Тюменские власти выставили на продажу за объект культурного наследия, «Магазин Г. Н. Константинова», расположенный в Тобольске на Базарной площади.
Сюжет
Тюмень

Стоимость здания площадью 466 квадратов оценена в 1 рубль, цена земельного участка площадью около 340 квадратных метров составляет — 605 тысяч рублей, указано в решении департамента имущественных отношений Тюменской области.

В документе отмечено, что новому владельцу объекта культурного наследия необходимо будет провести работы по сохранению и восстановлению нормативного состояния объекта, отреставрировать здание. Вид разрешенного использования — магазины.

Здание «Магазина Г. Н. Константинова» является представителем неоклассицизма. В советское время в здании магазина располагалась торговая точка «Рыба — Мясо». В 2019 в здании произошел пожар. Огонь повредил значительную часть объекта.

Ранее «Наш Город» писал, что на строительство межвузовского кампуса в Тюмени потратят более 32 миллиардов рублей. Большая часть суммы — деньги из федерального бюджета.

Читайте также:
Стало известно, сколько денег будет потрачено на строительство кампуса в Тюмени
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Торги#Имущество на торги#Объекты культурного наследия#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
Из-за аномальной жары будут пробки на дорогах
Сегодня, 05:29
70-летняя тюменка стала преступницей. Она перевозила наркотики в рыбе
Сегодня, 03:41
Два человека и косуля погибли прошедшей ночью в ДТП. Видео
Сегодня, 02:27
Жаркая погода продержится в Тюмени еще почти неделю
Сегодня, 05:09
Рекордная жара ожидается на юге Тюменской области
Вчера, 16:20
В Тюменском воздухе обнаружили вредные вещества
Сегодня, 04:31