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Стало известно, сколько денег будет потрачено на строительство кампуса в Тюмени

3 июня 2023, 07:20
Фото: 1MI

Власти озвучили стоимость строительства межвузовского кампуса в Тюмени

В Министерстве образования и науки России озвучили примерную стоимость работ по строительству межвузовского кампуса мирового уровня в Тюмени.
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Тюмень

Планируется, что на эти цели будет потрачено 32,20 миллиардов рублей. В том числе около 17 миллиардов составит финансирование из федерального бюджета.

Якорными вузами тюменского кампуса станут Тюменский государственный университет, Тюменский индустриальный университет, Государственный аграрный университет Северного Зауралья, Тюменский государственный медицинский университет, Тюменский государственный институт культуры. Частным партнером проекта станет ООО «Системные концессии».

Общая площадь земельного участка, на котором будет построен студенческий кампус, составит 182 гектара, более 26 гектаров займут объекты капитального строительства. Здесь смогут проживать более 5 тысяч человек.

Ранее «Наш Город» писал, что межвузовский кампус построят районе улицы Мельникайте, возле лесопарка им. Гагарина. Работы по строительству будут завершены к 2030 году.

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