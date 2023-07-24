Из окна высотки в Тобольске выпала женщина

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Информация о трагедии появилась в соцсетях. Горожане сообщили, что женщина попыталась спасти кота и не удержалась.
«Проводится проверка. Тело женщины 1989 года рождения было обнаружено 15 июля возле жилого дома. Признаков криминальной смерти не обнаружено», — сообщили «Нашему городу» в пресс-службе СКР по Тюменской области.
13 июля сообщалось о трагедии на улице Широтной в Тюмени. По данным «Нашего города», из окна девятиэтажного дома выпала 15-летняя девочка. От полученных травм ребенок скончался, несмотря на усилия медиков.