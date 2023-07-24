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Из окна высотки в Тобольске выпала женщина

24 июля 2023, 10:35
Фото: 1MI
В Тобольске погибла женщина, она выпала из окна квартиры. Всё произошло в 4 микрорайоне города.

Информация о трагедии появилась в соцсетях. Горожане сообщили, что женщина попыталась спасти кота и не удержалась.

«Проводится проверка. Тело женщины 1989 года рождения было обнаружено 15 июля возле жилого дома. Признаков криминальной смерти не обнаружено», — сообщили «Нашему городу» в пресс-службе СКР по Тюменской области.

13 июля сообщалось о трагедии на улице Широтной в Тюмени. По данным «Нашего города», из окна девятиэтажного дома выпала 15-летняя девочка. От полученных травм ребенок скончался, несмотря на усилия медиков.

В Тюмени из окна девятиэтажки выпала 15-летняя девочка
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#Александр Мязин#Общество#Происшествия#Человек выпал из окна#Безопасность
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