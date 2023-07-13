nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:05

Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

Изображение материала

В Тюмени из окна девятиэтажки выпала 15-летняя девочка

13 июля 2023, 11:05
Фото: 1MI
Трагедия произошло ночью 10 июля в Тюмени на улице Широтной. Из окна девятиэтажного дома выпала 15-летняя девочка. От полученных травм ребенок скончался, несмотря на усилия медиков.
Сюжет
Тюмень
«Вызов поступил 10 июля в 00:37. Врачи скорой помощи прибыли на место ЧП в 00:42. Медики боролись за жизнь пациентки — проводили сердечно-легочную реанимацию. Но, к сожалению, спасти ребенка не удалось», — сообщили в департаменте здравоохранения по Тюменской области.

«Наш Город» направил запрос в Следственный комитет по Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что в ночь с 11 на 12 июля из окна дома по улице Николая Зелинского выпала жительница Тюмени. Женщина скончалась. В настоящее время по данному факту ведет проверку Следственный комитет по Тюменской области.

Читайте также:
Тюменскую стримершу Жади отправили в СИЗОТрое человек утонули в Тюменской области за последние 4 дняРасследование дела тюменской стримерши взял на контроль Бастрыкин
#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Тюмень#Человек выпал из окна#Дети#Тюменская область#Валентина Бурнашева
Подпишитесь
«Казахстан отбирает реки?»: в Тюменской области иссыхают Тура и Иртыш
Сегодня, 08:54
«Территория МО РФ»: что происходит на диком пляже озера Андреевское?
Сегодня, 05:23
Не годен! Утвержден список заболеваний, с которыми тюменцы не подлежат мобилизации
Сегодня, 10:10
В зоне СВО погиб сержант из Тюменской области
Сегодня, 10:27
«Избили и угрожали пистолетом»: тюменец заявил о пытках силовиками
Сегодня, 12:12
10-15%. В Тюмени ждут подорожания подержанных авто с августа
Сегодня, 06:14