В Тюмени из окна девятиэтажки выпала 15-летняя девочка

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
«Вызов поступил 10 июля в 00:37. Врачи скорой помощи прибыли на место ЧП в 00:42. Медики боролись за жизнь пациентки — проводили сердечно-легочную реанимацию. Но, к сожалению, спасти ребенка не удалось», — сообщили в департаменте здравоохранения по Тюменской области.
«Наш Город» направил запрос в Следственный комитет по Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что в ночь с 11 на 12 июля из окна дома по улице Николая Зелинского выпала жительница Тюмени. Женщина скончалась. В настоящее время по данному факту ведет проверку Следственный комитет по Тюменской области.