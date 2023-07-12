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Тюменка погибла, выпав из окна многоэтажного дома

12 июля 2023, 06:44
Фото: 1MI
О трагедии очевидцы сообщили в социальной сети Вконтакте поздней ночью.

Горожанка выпала из окна многоэтажного дома по улице Николая Зелинского, 23, корпус 1. В результате падения тюменка погиб. Ее смерть подтвердили в региональном департаменте здравоохранения.

«Вызов поступил 11 июля в 22:37, бригада скорой медицинской помощи прибыла на место в 22:47. Медики констатировали смерть пациента», — рассказали в пресс-службе ведомства «Нашему городу».

В СК РФ по Тюменской области сообщили, что погибла женщина 1982 года рождения, тело которой нашли местные жители возле жилого дома.

«По данному факту следственным отделом по Ленинскому АО г. Тюмень проводится проверка. Каких-либо признаков криминальной смерти на теле не обнаружено. Устанавливаются все обстоятельства произошедшей трагедии», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее мы писали, что из окна выпала юная тоболячка. Ей было всего 11 лет. О трагедии сообщили дети, которые учились с ней в одной школе.

Тобольская школьница выпала из окна, девочка скончалась
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#Елена Чебоксарова#Смерть#Многоэтажный дом#Происшествия#Общество#Новости тюмени#Тюменцы
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