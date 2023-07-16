Бывший игрок волейбольной команды «Тюмень» погиб в результате несчастного случая

В тюменском клубе была карьера Сергея непродолжительной. Он выступал за него в сезоне 2009–2010 годов. Но тот чемпионат был примечателен тем, что команда впервые сыграла в российской суперлиге. А перешёл он в «Тюмень» из нижневартовской «Югры-Самотлора», пишет «Тюменская Арена».