Бывший игрок волейбольной команды «Тюмень» погиб в результате несчастного случая

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
В разные годы Сергей выступал за «Самотлор», «Тюмень», «Искру», «Изумруд», а в 2005 году в составе сборной России по волейболу стал чемпионом мира U19 среди юниоров, годом позднее — чемпионом Европы среди молодежных команд. Играл за чешский «Брно» и турецкий «Солхан».
В тюменском клубе была карьера Сергея непродолжительной. Он выступал за него в сезоне 2009–2010 годов. Но тот чемпионат был примечателен тем, что команда впервые сыграла в российской суперлиге. А перешёл он в «Тюмень» из нижневартовской «Югры-Самотлора», пишет «Тюменская Арена».
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сотрудник одного из предприятий, занимающегося производством изделий из арматуры и проволоки, получил тяжёлую травму глаза. Ему попал в лицо железный прут.