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Бывший игрок волейбольной команды «Тюмень» погиб в результате несчастного случая

16 июля 2023, 09:59
Фото: 1MI
36-летний волейболист команды «Тюмень» Сергей Андрианов погиб в результате несчастного случая. Подробности произошедшей трагедии неизвестны.
Сюжет
Тюмень
Фото: «Тюменская Арена»

В разные годы Сергей выступал за «Самотлор», «Тюмень», «Искру», «Изумруд», а в 2005 году в составе сборной России по волейболу стал чемпионом мира U19 среди юниоров, годом позднее — чемпионом Европы среди молодежных команд. Играл за чешский «Брно» и турецкий «Солхан».

В тюменском клубе была карьера Сергея непродолжительной. Он выступал за него в сезоне 2009–2010 годов. Но тот чемпионат был примечателен тем, что команда впервые сыграла в российской суперлиге. А перешёл он в «Тюмень» из нижневартовской «Югры-Самотлора», пишет «Тюменская Арена».

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сотрудник одного из предприятий, занимающегося производством изделий из арматуры и проволоки, получил тяжёлую травму глаза. Ему попал в лицо железный прут.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Несчастный случай#Тюмень#Тюменская область
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