nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:21

Published Сегодня, 08:21

Modified Сегодня, 08:24

Updated Сегодня, 08:24

Изображение материала

В Тюменской области грузчик украл палету с мороженым на 40 тысяч рублей

16 июля 2023, 08:21
Фото: 1MI
Житель Тюменской области украл поддон с мороженым на общую сумму 40 тысяч рублей. Ледяное лакомство мужчина продал, а деньги потратил.
Сюжет
Тюмень

Мужчина, как выяснилось, работал грузчиком. Мороженое он похитил у своего работодателя. Кражу злоумышленник совершил в своей выходной день, когда вышел на подработку.

Он погрузил в транспорт лишний паллет, а после вместе с водителем отправился в качестве экспедитора по торговым точкам развозить продукцию. В одном из магазинов он продал мороженое за 21 тысячу рублей.

По данному факту отделом дознания МО МВД России «Тюменский» возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса «Противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества», сообщает тг-канал «МВД Медиа».

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области похитители чужого имущества обронили на месте преступления банковскую карту. Именно по ней сотрудникам полиции и удалось вычислить воришек.

Читайте также:
В Тобольске возле Александровского сада нашли артефакты XVII–XVIII вековСтоимость самого дорогого перелета из Тюмени составила 367,5 тысяч рублей«Как муравьи, но не муравьи»: парковку у тобольского ТРЦ атаковали сотни лягушек
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Кража#Мороженое#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
Последствия непогоды в Тюмени: выбитые стекла, обвал моста, потоп в квартирах
14 июля, 08:44
Топ самых дешевых квартир в аренду в Тюмени
14 июля, 10:54
В Тюмени шубы подорожали почти в два раза
14 июля, 07:14
Многодетный отец из Тобольска обманул родных и уехал на СВО
14 июля, 04:19
«Выела все»: в южных районах Тюменской области нашествие саранчи
14 июля, 06:49
«Все нужное — рядом»: в Тюмени строится жилой комплекс с полной инфраструктурой
14 июля, 11:26