В Тюменской области грузчик украл палету с мороженым на 40 тысяч рублей

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Мужчина, как выяснилось, работал грузчиком. Мороженое он похитил у своего работодателя. Кражу злоумышленник совершил в своей выходной день, когда вышел на подработку.
Он погрузил в транспорт лишний паллет, а после вместе с водителем отправился в качестве экспедитора по торговым точкам развозить продукцию. В одном из магазинов он продал мороженое за 21 тысячу рублей.
По данному факту отделом дознания МО МВД России «Тюменский» возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса «Противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества», сообщает тг-канал «МВД Медиа».
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области похитители чужого имущества обронили на месте преступления банковскую карту. Именно по ней сотрудникам полиции и удалось вычислить воришек.