В Тюмени пропал 11-летний подросток

По информации, опубликованной в ориентировке, когда его видели в последний раз, на нем была надета футболка темно-синего цвета с надписью «Messi», шорты темно-синего цвета, сине-белые кроссовки. С собой у него была темно-синяя сумка с надписью «Minecraft». На вид 11-12 лет, волосы темные.