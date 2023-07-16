В Тюмени пропал 11-летний подросток

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
По информации, опубликованной в ориентировке, когда его видели в последний раз, на нем была надета футболка темно-синего цвета с надписью «Messi», шорты темно-синего цвета, сине-белые кроссовки. С собой у него была темно-синяя сумка с надписью «Minecraft». На вид 11-12 лет, волосы темные.
По неподтвержденным данным, ребенок сел в какую-то машину и уехал.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении ребенка просят звонить по телефонам: 8 (3452) 29-10-40, 8-932-32-39-911 или 112.
Ранее «Наш Город» писал, что в Нижнетавдинском районе с пятницу ищут 51-летнего Николая Курасова. Мужчина ушел в лес с собакой 14 июля и до сих пор не вернулся.