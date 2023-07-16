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В Тюмени пропал 11-летний подросток

16 июля 2023, 09:50
Фото: Поисковый отряд "Белая Сова-Тюмень"

В Тюмени разыскивают пропавшего 11-летнего мальчика

В Тюмени пропал 11-летний Ильяс Гаджикаримов. Подросток накануне в половине десятого вечера ушел из дома по улице Малиновского и перестал выходить на связь с родными.
Сюжет
Тюмень

По информации, опубликованной в ориентировке, когда его видели в последний раз, на нем была надета футболка темно-синего цвета с надписью «Messi», шорты темно-синего цвета, сине-белые кроссовки. С собой у него была темно-синяя сумка с надписью «Minecraft». На вид 11-12 лет, волосы темные.

По неподтвержденным данным, ребенок сел в какую-то машину и уехал.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении ребенка просят звонить по телефонам: 8 (3452) 29-10-40, 8-932-32-39-911 или 112.

Ранее «Наш Город» писал, что в Нижнетавдинском районе с пятницу ищут 51-летнего Николая Курасова. Мужчина ушел в лес с собакой 14 июля и до сих пор не вернулся.

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