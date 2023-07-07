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«Братик спи спокойно»: в зоне СВО погиб 31-летний житель Тюмени

7 июля 2023, 12:25
Фото: Наталья Никитина / 1MI
Очередная похоронка из зоны СВО пришла в Тюменскую область

В зоне СВО скончался 31-летний тюменец

В зоне проведения СВО погиб Азанов Зинур Мансурович. Об этом сообщила его сестра Анна Файзиева в соцсетях.
Фото: Скрин Анна Файзиева в ВК

Известно, что боец жил в областной столице, ему был 31 год. Подробности его смерти не сообщаются.

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«Братик спи спокойно. (27.08.1991 — 2023)», — написала тюменка 29 июня на своей странице в ВК.

Вчера «Наш город» сообщал, что в зоне СВО погиб 30-летний казак Андрей Зайцев. Его похороны прошли в среду, с казаком пришли проститься друзья, знакомые и родные погибшего. В Тюмени у него осталась семья, жена и две дочки.

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#Александр Мязин#Тюменцы#Военные#СВО
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