«Братик спи спокойно»: в зоне СВО погиб 31-летний житель Тюмени

Вчера «Наш город» сообщал, что в зоне СВО погиб 30-летний казак Андрей Зайцев. Его похороны прошли в среду, с казаком пришли проститься друзья, знакомые и родные погибшего. В Тюмени у него осталась семья, жена и две дочки.