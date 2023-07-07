«Братик спи спокойно»: в зоне СВО погиб 31-летний житель Тюмени

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Известно, что боец жил в областной столице, ему был 31 год. Подробности его смерти не сообщаются.
«Братик спи спокойно. (27.08.1991 — 2023)», — написала тюменка 29 июня на своей странице в ВК.
Вчера «Наш город» сообщал, что в зоне СВО погиб 30-летний казак Андрей Зайцев. Его похороны прошли в среду, с казаком пришли проститься друзья, знакомые и родные погибшего. В Тюмени у него осталась семья, жена и две дочки.