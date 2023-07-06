«Мог уйти в тыл, но остался»: под Артёмовском погиб 30-летний казак из Тюмени

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
В Тюмени проводили в последний путь казака, бойца СВО Андрея Зайцева. Он погиб под Артёмовском 28 июня. Похороны прошли в среду, с казаком пришли проститься его родственники, друзья и знакомые.
Андрею Зайцеву было тридцать лет. В Тюмени у него остались жена и две дочки.
«Сегодня с почестями проводили в последний путь нашего земляка и брата Андрея Зайцева. Вся казачья община Тюмени и области скорбит и плачет вместе с родными. Это невосполнимая утрата для всех нас», — сообщается в паблике ВК «Казаки Тюмени».
Смерть Андрея Зайцева подтвердил «Нашему городу» начальник штаба ОКО Тюменской области Иван Шавшун. Известно, что незадолго до гибели, боец получил ранение спины. Он мог отправиться на лечение в тыл, но солдат предпочел остаться со своими боевыми товарищами и продолжить воевать.
Тюменский казак сам, добровольно, пошел на задание 28 июня, завершившееся для него смертельным ранением. За смелость и самоотверженное выполнение воинского долга Андрей Зайцев посмертно удостоен ордена Мужества посмертно.
«Вечная память и вечный покой воину казаку Андрею», — отметила тюменка Светлана Ч. в паблике ВК местного казачества.
«Наш брат, будем помнить его всегда. Он был воспитанником Казачьего православного центра», — сообщил «Нашему городу» Андрей Ростовщиков, заместитель атамана по культуре и связям с общественностью.
Вчера «Наш город» сообщал, что в зоне СВО погиб мобилизованный газорезчик из Тюмени. Ему было 33 года.