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«Мог уйти в тыл, но остался»: под Артёмовском погиб 30-летний казак из Тюмени

6 июля 2023, 13:29
Фото: ВК "Казаки Тюмени"
Андрея Зайцева предали земле с воинскими почестями

В зоне СВО под Артёмовском погиб 30-летний казак из Тюмени.

У бойца остались жена и две дочки.

В Тюмени проводили в последний путь казака, бойца СВО Андрея Зайцева. Он погиб под Артёмовском 28 июня. Похороны прошли в среду, с казаком пришли проститься его родственники, друзья и знакомые.

Фото: ВК "Казаки Тюмени"
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Андрею Зайцеву было тридцать лет. В Тюмени у него остались жена и две дочки.

«Сегодня с почестями проводили в последний путь нашего земляка и брата Андрея Зайцева. Вся казачья община Тюмени и области скорбит и плачет вместе с родными. Это невосполнимая утрата для всех нас», — сообщается в паблике ВК «Казаки Тюмени».
Фото: ВК «Казаки Тюмени».

Смерть Андрея Зайцева подтвердил «Нашему городу» начальник штаба ОКО Тюменской области Иван Шавшун. Известно, что незадолго до гибели, боец получил ранение спины. Он мог отправиться на лечение в тыл, но солдат предпочел остаться со своими боевыми товарищами и продолжить воевать.

Тюменский казак сам, добровольно, пошел на задание 28 июня, завершившееся для него смертельным ранением. За смелость и самоотверженное выполнение воинского долга Андрей Зайцев посмертно удостоен ордена Мужества посмертно.

«Вечная память и вечный покой воину казаку Андрею», — отметила тюменка Светлана Ч. в паблике ВК местного казачества.
«Наш брат, будем помнить его всегда. Он был воспитанником Казачьего православного центра», — сообщил «Нашему городу» Андрей Ростовщиков, заместитель атамана по культуре и связям с общественностью.

Вчера «Наш город» сообщал, что в зоне СВО погиб мобилизованный газорезчик из Тюмени. Ему было 33 года.

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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Военные#Похороны#СВО#Тюменская область
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