«Мог уйти в тыл, но остался»: под Артёмовском погиб 30-летний казак из Тюмени

Смерть Андрея Зайцева подтвердил «Нашему городу» начальник штаба ОКО Тюменской области Иван Шавшун. Известно, что незадолго до гибели, боец получил ранение спины. Он мог отправиться на лечение в тыл, но солдат предпочел остаться со своими боевыми товарищами и продолжить воевать.