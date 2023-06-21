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Тюменец погиб на СВО, он служил в батальоне «Сибирь». Фото

21 июня 2023, 16:36
Фото: Скрин паблика "Типичный Тобольск"

Житель Тобольска погиб в зоне СВО. Фото

В зоне СВО 8 июня погиб Мельников Александр Геннадьевич. Он служил в батальоне «Сибирь».
«Прощание с Александром состоится 22 июня в 11:00 до 12:00 в ритуальном зале морга.
Отпевание в 12:20 в Храме Семи Отраков Эфесских. Похороны на новом городском кладбище (Алемасова)», — отмечается в паблике «Типичный Тобольск».

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменская область вошла в число регионов России, где полностью выполнен план набора военнослужащих на контрактную службу (по данным Николая Панкова). В июне по всей стране около 13 тысяч подписали контракт.

Тюменская область вошла в число лидеров по набору контрактников
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Военные#Происшествия
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