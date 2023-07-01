В зоне СВО погиб 24-летний футболист из Тюменской области

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
«22 июня при выполнении боевого задания, проявив стойкость и мужество, героически погиб мой любимый сынок. Ты мой самый лучший сын на свете. Мой герой! Не передать словами всю мою любовь к тебе. Царствие небесное. Вечный покой», — написала мама Вадима в социальных сетях.
Вадим родился в 1999 году, с 2016 года играл в дубле мини-футбольной команды «Тюмень». Прощание с военным состоялось сегодня в Патрушево. Похоронили бойца на кладбище в селе Княжево.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти ввели новую льготу для семей погибших в зоне СВО бойцов — право на получение субсидии на строительство или приобретение жилья за счет регионального бюджета.