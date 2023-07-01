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В зоне СВО погиб 24-летний футболист из Тюменской области

1 июля 2023, 08:32
Фото: 1MI

В зоне СВО погиб 24-летний футболист из команды «Тюмень»

24-летний житель Тюменского района Вадим Чернов погиб в зоне специальной военной операции. Смертельное ранение тюменец получил 22 июня в ходе выполнения боевого задания.
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Тюмень
Фото: Богандинский на связи | Тюмень
«22 июня при выполнении боевого задания, проявив стойкость и мужество, героически погиб мой любимый сынок. Ты мой самый лучший сын на свете. Мой герой! Не передать словами всю мою любовь к тебе. Царствие небесное. Вечный покой», — написала мама Вадима в социальных сетях.

Вадим родился в 1999 году, с 2016 года играл в дубле мини-футбольной команды «Тюмень». Прощание с военным состоялось сегодня в Патрушево. Похоронили бойца на кладбище в селе Княжево.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти ввели новую льготу для семей погибших в зоне СВО бойцов — право на получение субсидии на строительство или приобретение жилья за счет регионального бюджета.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#СВО#Тюмень#Тюменская область
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