Прокуратура взяла под контроль оказание помощи тюменским погорельцам

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня утром в Тюмени произошел пожар в пятиэтажном доме по улице Луначарского. На пятом этаже загорелась квартира, после чего огонь распространился на кровлю здания. Из дома были эвакуированы все жители — порядка 100 человек. Пожару присвоен второй ранг пожарной опасности.