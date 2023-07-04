nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:01

Published Сегодня, 06:01

Modified Сегодня, 06:03

Updated Сегодня, 06:03

Изображение материала

Прокуратура взяла под контроль оказание помощи тюменским погорельцам

4 июля 2023, 06:01
Фото: nashgorod.ru

Прокуратура взяла на контроль оказание помощи тюменским погорельцам

Прокуратура Тюменской области взяла на контроль оказание помощи пострадавшим от пожара жителям дома на Луначарского, 51.
Сюжет
Тюмень
Фото: nashgorod.ru

На место ЧП уже выехал прокурор Калининского административного округа Евгений Кондрашкин для оценки ситуации, обеспечения соблюдения прав граждан и оказания им необходимой помощи.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Установление причин и условий произошедшего ЧП также находятся под контролем прокуратуры региона.

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня утром в Тюмени произошел пожар в пятиэтажном доме по улице Луначарского. На пятом этаже загорелась квартира, после чего огонь распространился на кровлю здания. Из дома были эвакуированы все жители — порядка 100 человек. Пожару присвоен второй ранг пожарной опасности.

Читайте также:
Пожару в пятиэтажке на Луначарского присвоен высший ранг пожарной опасностиВ Тюмени горит крыша пятиэтажного дома на Доме обороны
#Валентина Бурнашева#Прокуратура#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Пожар#Тюмень#Тюменская область#Видео
Подпишитесь
Кошмар на улице Луначарского: как тушили пожар в тюменской пятиэтажке
Сегодня, 07:17
«Зачем переплачивать?»: мужчины в Тюмени чаще выбирают барбершопы
Сегодня, 01:00
«Придется отдать всю зарплату»: во сколько обойдется кондиционер в Тюмени?
Вчера, 07:30
Тюмень — город казахов? Телеведущий из Казахстана заявил о территориальных претензиях
Вчера, 08:46
За неявку на военные сборы тюменцев ждут штрафы
Сегодня, 06:17
Самым ужасным районом в Тюмени горожане считают Лесобазу
Сегодня, 01:51