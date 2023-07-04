Прокуратура взяла под контроль оказание помощи тюменским погорельцам

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
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На место ЧП уже выехал прокурор Калининского административного округа Евгений Кондрашкин для оценки ситуации, обеспечения соблюдения прав граждан и оказания им необходимой помощи.
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Установление причин и условий произошедшего ЧП также находятся под контролем прокуратуры региона.
Ранее «Наш Город» писал, что сегодня утром в Тюмени произошел пожар в пятиэтажном доме по улице Луначарского. На пятом этаже загорелась квартира, после чего огонь распространился на кровлю здания. Из дома были эвакуированы все жители — порядка 100 человек. Пожару присвоен второй ранг пожарной опасности.