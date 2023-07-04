«Нахамил и выгнал из автобуса»: в Тюмени случилась стычка между водителем и женщиной

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
В редакцию «Нашего города» обратилась тюменка, проезжавшая вчера на автобусе, следовавшего по маршруту №51. У нее вызвало возмущение поведение водителя, который начал кричать на нее из-за того, что по карте не прошла оплата.
«Я не заметила, что так получилось, но он тут же стал орать мне вслед: „Эй ты чё, куда пошла, вернись, оплата не прошла“. Я ему объясняю, что у меня высветилась карточка и сейчас я все проверю. Но он снова стал кричать, мол, ему не нужна карточка и разгорелся скандал. Вот видеозапись, на ней лишь часть того, как он невежливо разговаривал», — рассказывает девушка и делится видеозаписью.
Также девушка пыталась уточнить, на какую компанию работает мужчина, но в ответ на нее лишь вновь посыпались претензии. Шофер говорил с явным акцентом.
«Он говорил, что у меня нет полномочий задавать такие вопросы, что я — никто и не должна его допрашивать. И вообще я должна пойти в одно место. Хотя у него должна висеть в салоне эта информация, но ее не было», — продолжает рассказ девушка.
На записи видно, что мужчина был готов заплатить пассажиру 50 рублей, только чтобы та вышла из салона и «не действовала ему не нервы». В выражениях водитель не стеснялся, как и в жестикуляции, а потому он пару раз ударил рукой по смартфону девушки.
В конфликт вступали и другие пассажиры, некоторые из которых выбрали сторону водителя. В итоге, одна из них отобрала у девушки телефон и не отдавала его до тех пор, пока та не покинула салон автобуса.
«Он меня высадил и все. После того как я вышла, он с такой скоростью свалил, что даже не видно было номеров», — говорит девушка.
Также она уверяет, что жалобы на этого водителя поступали и раньше.
Источник «Нашего города», близкий к транспортной системе Тюмени, рассказал, что такие случаи в общественном транспорте встречаются часто. Но в 99% случаев водитель даже после жалобы сохранит работу.
«Не хватает у нас водителей, поэтому имеющимся работать приходится много и после жалоб их не увольняют, а организуют „разбор полетов“ и могут лишь оштрафовать. Но в этой ситуации неудивительно, что мужчина сорвался на столь скандальную даму. Не думаю, что к нему применят какую-то меру наказания. Добавлю, что в маршрутках и автобусах установлены камеры и не составит труда пересмотреть запись и уточнить, кто развязал этот скандал », — сообщил он.
Мы также связались с пассажиром, который вчера также находился в этом автобусе. Он рассказал свою версию событий.
«Водитель девушке громко крикнул, что оплата не прошла. Но та сразу начала скандалить. Никто не понял, зачем она снимала водителя, кричала на него. Ей многие другие пассажиры говорили, что пора прекратить эту ссору, но она не унималась. Не считаю, что водитель виноват, он тоже устает и не стоит цепляться за его слова», — считает пассажирка того же автобуса.
За анализом конфликта мы обратились к психологу Петру Зосимову, который заявил, что движение этому конфликту задает пассажир.
«Я понимаю, что ей доставили дискомфорт каким-то резким высказыванием. Но достаточно было в сдержанной форме указать водителю на его некрасивый поступок и спокойно продолжить поездку, не взирая на его ответ. Но из неизвестных побуждений девушка начала демонстративно снимать видео и ругаться с другими пассажирами. Это и дало толчок основной ветке конфликта, который отражен на видео», — делится мнением специалист.
В аналогичных ситуациях он рекомендует на поддаваться провокации и сохранять спокойствие. Важно помнить, что повышенный тон провоцирует аналогичный ответ. А крики не решат возникший конфликт.
«Когда водитель предлагает деньги девушке, он уже в отчаянии. Заметно, что он сильно на взводе и желает прекратить ссору. Если бы девушка промолчала в ответ на любое его высказывание, она бы могла избежать такой неприятной ситуации, а после могла бы обратиться куда следует», — считает Зосимов.
Отметим, что при возникновении конфликтной ситуации с кондуктором или водителем общественного транспорта следует запомнить или записать данные сотрудника, которые в обязательном порядке должны быть размещены в салоне автобуса. Также важно записать регистрационный номер транспортного средства. С этими данными необходимо обратиться на горячую линию «Тюменьгортранса» и рассказать о проблеме. Телефон для жалоб: 8-800-250-07-22. Звонок бесплатный.