«Нахамил и выгнал из автобуса»: в Тюмени случилась стычка между водителем и женщиной

На записи видно, что мужчина был готов заплатить пассажиру 50 рублей, только чтобы та вышла из салона и «не действовала ему не нервы». В выражениях водитель не стеснялся, как и в жестикуляции, а потому он пару раз ударил рукой по смартфону девушки.