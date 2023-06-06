Блогер устроил конфликт с тюменцами из-за эффектных кадров. Произошла драка

Всё произошло вечером 5 июня в Тобольске. Группе подростков на машине пришлось встать возле автобусной остановки. Блогер утверждает, что пытался сфотографировать отпавшее у автомобиля колесо. Молодые люди утверждают, что снять на телефон блогер пытался именно их, а получившиеся кадры распространил бы в «Типичном Тобольске». Завязалась перепалка, далее блогер схватил за куртку одного из их приятелей. Итогами драки стали переломы ребер у блогера. Местная полиция отказалась возбуждать уголовное дело.