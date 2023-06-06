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Блогер устроил конфликт с тюменцами из-за эффектных кадров. Произошла драка

6 июня 2023, 12:48
Фото: 1MI

Драка в Тобольске: блогер хотел эффектных кадров

В погоне за эффектными кадрами, тобольский блогер Вадим К. устроил конфликт с несовершеннолетними. По данным паблика «Типичный Тобольск», он создал угрозу жизни и здоровью.

Всё произошло вечером 5 июня в Тобольске. Группе подростков на машине пришлось встать возле автобусной остановки. Блогер утверждает, что пытался сфотографировать отпавшее у автомобиля колесо. Молодые люди утверждают, что снять на телефон блогер пытался именно их, а получившиеся кадры распространил бы в «Типичном Тобольске». Завязалась перепалка, далее блогер схватил за куртку одного из их приятелей. Итогами драки стали переломы ребер у блогера. Местная полиция отказалась возбуждать уголовное дело.

Ранее «Наш город» сообщал, что 4 июня трое тюменцев избили одного мужчину. Серьёзных травм удалось избежать.

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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Происшествия#Конфликты#Конфликты на дороге
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