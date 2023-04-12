Власти Тюмени опровергли конфликт между водителем и пассажирами в автобуса №5

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Была проведена проверка, в ходе которой было установлено, что на маршруте № 5 (обслуживает перевозчик ИП Шулепов С.М.) конфликтных ситуаций между водителем и пассажирами не возникало. Видео с инцидентом было снято в городе Петропавловске (Казахстан).
10 апреля «Наш город» сообщал, что в тюменском автобусе N 1 произошёл конфликт между женщинами. Одной из пассажирок не понравилось, что девушка закидывала ноги на поручень