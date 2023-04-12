Власти Тюмени опровергли конфликт между водителем и пассажирами в автобуса №5

Была проведена проверка, в ходе которой было установлено, что на маршруте № 5 (обслуживает перевозчик ИП Шулепов С.М.) конфликтных ситуаций между водителем и пассажирами не возникало. Видео с инцидентом было снято в городе Петропавловске (Казахстан).