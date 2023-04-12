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Власти Тюмени опровергли конфликт между водителем и пассажирами в автобуса №5

12 апреля 2023, 11:17
Фото: 1MI

Администрация Тюмени опровергла возникновение конфликта в автобусе №5

По данным администрации областной столицы, опубликованная в одном из тюменских пабликов информация о конфликте в автобусе № 5 не соответствует действительности.

Была проведена проверка, в ходе которой было установлено, что на маршруте № 5 (обслуживает перевозчик ИП Шулепов С.М.) конфликтных ситуаций между водителем и пассажирами не возникало. Видео с инцидентом было снято в городе Петропавловске (Казахстан).

10 апреля «Наш город» сообщал, что в тюменском автобусе N 1 произошёл конфликт между женщинами. Одной из пассажирок не понравилось, что девушка закидывала ноги на поручень

В тюменском автобусе, движущемся в сторону ГИБДД, поссорились две пассажирки
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Дороги#Водители#Безопасность на дорогах#Погода в Тюмени
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