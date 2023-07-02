Тюменцы делятся в соцсетях фотографиями ночной грозы

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Правда, дожди прошли только в отдельных районах города.
«В Восточном микрорайоне был ливень, Мыс тоже освежило. Хорошо поливало и за городом», — сообщили горожане.
«В заречной части Тюмени были только молнии гром», — отметили тюменцы.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на следующей неделе ожидается 30-градусная жара. Знойная сухая погода продлится до следующей субботы, после чего дар спадет до +23…+25.