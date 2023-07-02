nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:26

Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

Изображение материала

Тюменцы делятся в соцсетях фотографиями ночной грозы

2 июля 2023, 06:26
Фото: ЧС Тюмень

Тюменцы делятся в соцсетях фотографиями ночной грозы

Тюменцы делятся в социальных сетях фотографиями и видео неожиданной ночной грозы. Накануне ночью в областной столице бушевала непогода, несмотря на обещания синоптиков.
Сюжет
Тюмень
Видео: Тюмень с огоньком

Правда, дожди прошли только в отдельных районах города.

«В Восточном микрорайоне был ливень, Мыс тоже освежило. Хорошо поливало и за городом», — сообщили горожане.
Фото: ЧС Тюмень
«В заречной части Тюмени были только молнии гром», — отметили тюменцы.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на следующей неделе ожидается 30-градусная жара. Знойная сухая погода продлится до следующей субботы, после чего дар спадет до +23…+25.

Читайте также:
Синоптики рассказали, сколько продержится 30-градусная жара в ТюмениВ Тюменских лесах созрела земляника. Яркие фото урожая
#Валентина Бурнашева#Тюмень#Тюменская область#Общество#Новости тюмени#Погода в Тюмени#Видео
Подпишитесь
«Ваши мужья готовы изменить вам со мной»: откровения тюменской танцовщицы
30 июня 10:40
Арбитражи июня: алкоголь на 1,5 млн, консервация церкви и падение «Магеллана»
30 июня 07:46
«Дорог нет, но вы держитесь»: тюменцы не могут выехать в город из своего ЖК
29 июня 10:34
Собираемся на пляж: тюменцам разрешили купаться в 10 водоемах
30 июня 05:28
Прямые рейсы на Кубу и новые правила ОСАГО: что изменится в жизни тюменцев с 1 июля
30 июня 06:05
Тюменца, избившего ребенка в сквере «Серебряные ключи», нашли. Подробности ЧП
30 июня 06:28