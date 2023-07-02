Синоптики рассказали, сколько продержится 30-градусная жара в Тюмени

Posted Сегодня, 03:26
Published Сегодня, 03:26
Modified Сегодня, 03:28
Updated Сегодня, 03:28
В понедельник, 3 июля, ожидается облачная с прояснениями погода и +20…+26 в ночные часы до +27…+30 днем. Во вторник и среду 30-градусная жара сохранится — ночью температура воздуха составит +20…+25, в дневные часы до +29…+31. Ожидается малооблачная погода, осадки маловероятны.
В четверг, 6 июля, жара начнется спадать — максимальная температура воздуха составит +26…+28. В пятницу термометры покажут + 24…+27 днем и +16…+18 в ночные часы, в субботу не поднимутся выше +25.