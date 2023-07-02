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Синоптики рассказали, сколько продержится 30-градусная жара в Тюмени

2 июля 2023, 03:26
Фото: 1MI

В Тюмени 2 июля обещают жару до +32

В Тюмени сегодня ожидается жаркая погода. По прогнозам метеорологов, к полудню столбики термометров поднимутся до +30…+32. День пройдет без осадков, но к вечеру небо затянет тучами.
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Тюмень

В понедельник, 3 июля, ожидается облачная с прояснениями погода и +20…+26 в ночные часы до +27…+30 днем. Во вторник и среду 30-градусная жара сохранится — ночью температура воздуха составит +20…+25, в дневные часы до +29…+31. Ожидается малооблачная погода, осадки маловероятны.

В четверг, 6 июля, жара начнется спадать — максимальная температура воздуха составит +26…+28. В пятницу термометры покажут + 24…+27 днем и +16…+18 в ночные часы, в субботу не поднимутся выше +25.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Погода в Тюмени#Тюмень#Тюменская область
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