Синоптики рассказали, сколько продержится 30-градусная жара в Тюмени

В Тюмени 2 июля обещают жару до +32

В Тюмени сегодня ожидается жаркая погода. По прогнозам метеорологов, к полудню столбики термометров поднимутся до +30…+32. День пройдет без осадков, но к вечеру небо затянет тучами.

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