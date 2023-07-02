В Тюменских лесах созрела земляника. Яркие фото урожая

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
Modified Сегодня, 05:49
Updated Сегодня, 05:49
«Нижнетавдинский район. Грибов нет. Лес очень сухой. Зато ягод море», — сообщает в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области» Александр Т.
«Ходила в лес по Московскому тракту. Нет ни одного грибочка, земляники зато земляники — море», — отметила Анастасия З.
Также тюменцы сообщают, что очень много земляники в лесах по Велижанскому, Червишевскому, Ирбитскому трактам, в Аромашевском районе.
В тюменских лесах земляники созревают в конце июня — начале июля. Самыми урожайными местами являются леса Тугулымского, Исетского районов, Салаирского тракта.
Правда, тюменцы сообщают, что в лесах по Салаирскому тракту в этом году нет ни грибов, ни ягод. На Ирбитском тракте и в районе Тугулыма из-за лесных пожаров, бушевавших в мае, также отсутствуют грибы.
«Ялуторовский тракт, район Боровского-Винзилей. Абсолютно пусто, НИ-ЧЕ-ГО!», — сообщают горожане.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с 26 июня отменен особый противопожарный режим. Жителям региона разрешено посещать лес.