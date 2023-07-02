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В Тюменских лесах созрела земляника. Яркие фото урожая

2 июля 2023, 05:44
Фото: Грибники Тюмени и Тюменской области

Куда тюменцам идти за земляникой?

В Тюменской области начался сезон сбора урожая земляники. Жители областной столицы делятся в социальных сетях фотографиями урожая и сообщают, какие локации наиболее богаты ароматной ягодой.
Сюжет
Тюмень
Фото: Грибники Тюмени и Тюменской области

«Нижнетавдинский район. Грибов нет. Лес очень сухой. Зато ягод море», — сообщает в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области» Александр Т.

Фото: Грибники Тюмени и Тюменской области

«Ходила в лес по Московскому тракту. Нет ни одного грибочка, земляники зато земляники — море», — отметила Анастасия З.

Также тюменцы сообщают, что очень много земляники в лесах по Велижанскому, Червишевскому, Ирбитскому трактам, в Аромашевском районе.

Фото: Грибники Тюмени и Тюменской области

В тюменских лесах земляники созревают в конце июня — начале июля. Самыми урожайными местами являются леса Тугулымского, Исетского районов, Салаирского тракта.

Фото: Грибники Тюмени и Тюменской области

Правда, тюменцы сообщают, что в лесах по Салаирскому тракту в этом году нет ни грибов, ни ягод. На Ирбитском тракте и в районе Тугулыма из-за лесных пожаров, бушевавших в мае, также отсутствуют грибы.

«Ялуторовский тракт, район Боровского-Винзилей. Абсолютно пусто, НИ-ЧЕ-ГО!», — сообщают горожане.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с 26 июня отменен особый противопожарный режим. Жителям региона разрешено посещать лес.

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#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Ягоды
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