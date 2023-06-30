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Published Сегодня, 08:27

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«Я такого никогда не видел»: в громком деле тюменского коммуниста новый конфликт

30 июня 2023, 08:27
Фото: nashgorod.ru
В громком деле тюменского коммуниста снова возник конфликт

В громком деле тюменского коммуниста возник новый конфликт

Сегодня в Ленинском районном суде рассматривалось дело лидера тюменского РКРП Александра Черепанова. Судья вновь ушла рассматривать отвод, однако его никто не заявлял.
Сюжет
Суд

Еще на прошлом заседании к действиям председательствующего судьи у стороны защиты возникли вопросы. Судья решила самостоятельно оглашать документы стороны защиты. Однако многие из них она, по неизвестной причине, пропускала.

«На этот раз я заявил возражение против действий судьи, чтобы нам позволили самим зачитывать эти документы. Но судья оценила это как отвод себе и прокурору. Черепанов пояснил, что это вовсе не отвод, но судья все равно ушла в совещательную комнату рассматривать только отвод», — рассказал «Нашему городу» Павел Руснаков, адвокат Александра Черепанова.

В итоге адвокат и обвиняемый так и не получили возможность оглашать документы самостоятельно.

«Я такого еще никогда не видел», — прокомментировал Руснаков.

Напомним, Александра Черепанова обвиняют в избиении подполковника Вячеслав Волковицкого. По заявлению обвинителя, в ходе пресечения несанкционированного шествия, 71-летний коммунист ударил его по лицу.

Ранее «Наш город» подробно рассказывал о деле Александра Черепанова, которое в суде рассматривается уже во второй раз.

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#Алиса Вернер#Суд#Коммунисты#Происшествия#Тюменская область
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