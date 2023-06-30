«Я такого никогда не видел»: в громком деле тюменского коммуниста новый конфликт

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
Еще на прошлом заседании к действиям председательствующего судьи у стороны защиты возникли вопросы. Судья решила самостоятельно оглашать документы стороны защиты. Однако многие из них она, по неизвестной причине, пропускала.
«На этот раз я заявил возражение против действий судьи, чтобы нам позволили самим зачитывать эти документы. Но судья оценила это как отвод себе и прокурору. Черепанов пояснил, что это вовсе не отвод, но судья все равно ушла в совещательную комнату рассматривать только отвод», — рассказал «Нашему городу» Павел Руснаков, адвокат Александра Черепанова.
В итоге адвокат и обвиняемый так и не получили возможность оглашать документы самостоятельно.
«Я такого еще никогда не видел», — прокомментировал Руснаков.
Напомним, Александра Черепанова обвиняют в избиении подполковника Вячеслав Волковицкого. По заявлению обвинителя, в ходе пресечения несанкционированного шествия, 71-летний коммунист ударил его по лицу.
Ранее «Наш город» подробно рассказывал о деле Александра Черепанова, которое в суде рассматривается уже во второй раз.