Тюменский коммунист пытается снять судью со своего уголовного дела

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
Минувшее заседание отличилось рядом нарушений. Так, по словам Павла Руснакова, адвоката Александра Черепанова, судья решила самостоятельно оглашать документы стороны защиты. Однако многие из них она, по неизвестной причине, пропускала.
«Тогда Александр Черепанов вновь заявил отвод судье, в котором она отказала даже не уходя в совещательную комнату, как это положено. Также судья не пустили на заседание СМИ без объяснения причин», — рассказал «Нашему городу» Руснаков.
В ходе следующего заседания адвокат планирует подать жалобу на действия председательствующего судьи и запросить возможность самостоятельно оглашать материалы стороны защиты. Коммунист предполагает, что суд ведется с обвинительным уклоном, что недопустимо.
Напомним, что дело Александра Черепанова в суде рассматривают уже во второй раз. Ранее Ленинский суд признал коммуниста виновным в избиении полицейского в ходе шествия, однако это решение было оспорено в вышестоящем суде.
«Наш город» уже рассказывал, что заседания по этому делу всегда проходят со скандалом. В прошлый раз, действия слушателей процесса вынудили прокурора самовольно покинуть зал заседания.