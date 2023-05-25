«Прокурор убежал из зала»: в суде прошло громкое заседание по делу коммуниста

Опыт политической деятельности у Александра Киприяновича богатый — в 1990 году он был избран депутатом Тюменского городского совета, в 1994, 1997, 2001 годах был депутатом Тюменской областной Думы, где работал на освобождённой основе. В первых двух созывах был членом комиссии по бюджету, налогам и финансам, в третьем созыве работал в двух комиссиях — по бюджету, налогам и финансам и по социальным вопросам. А в 2007 году Черепанов был снят с выборов депутатов Тюменской областной Думы IV созыва.