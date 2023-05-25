«Прокурор убежал из зала»: в суде прошло громкое заседание по делу коммуниста

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Заявление на руководителя тюменского РКРП подполковник Вячеслав Волковицкий подал после событий 7 ноября 2020. По заявлению обвинителя, в ходе пресечения несанкционированного шествия, 71-летний коммунист ударил его по лицу.
При первом рассмотрении Александра Черепанова признали виновным, ему назначили минимальный штраф — пять тысяч рублей (обвинение запрашивало штраф в 30 тысяч). Однако, из-за обвинительного приговора по уголовному делу коммунисту было запрещено участвовать в выборах.
Черепанов и его адвокат Павел Руснаков обращались в вышестоящий суд, чтобы оспорить это решение и апелляция прошла успешно, после чего дело вернули на новое рассмотрение.
Волковицкий в зале суда появляется крайне редко, в ходе этого рассмотрения он выступал лишь единожды, но уже тогда говорил, что не желает принимать участие в разбирательстве, а события того дня помнит смутно, а потому просит ссылаться на свои показания, данные еще в ходе следствия.
«Ваша честь, я уже устал, я уже просто устал. Я не буду отвечать на эти вопросы», — заявил Волковицкий после очередного вопроса Павла Руснакова.
Также Волковицкий заявлял, что Черепанов оскорблял его и использовал в отношении сотрудников полиции «много мата». В ходе одного из заседаний было просмотрено 3 видео с момента задержания лидера тюменского РКРП, когда он, по версии следствия, ударил полицейского, в их числе и материал редакции. Но ни на одной записи участники заседания не услышали бранных слов в адрес правоохранительных органов.
«Я не слышал, но это было. Я твердо буду придерживаться этой позиции и не буду менять свои показания», — заявил Волковицкий.
На сегодняшнем заседании Волковицкий также не присутствовал. Планировалось допросить свидетелей, которые пока не хотят добровольно приходить в суд. Так сторона защиты подала ходатайство о принудительном приводе, в том числе, врача, которые проводит первичный осмотр подполковника.
Но в этой просьбе было отказано, суд решил отправить запрошенным свидетелям повторный вызов.
Но и без этого заседание оказалось жарким. Когда адвокат начал оглашать материалы дела, которые хотел бы приобщить, представитель обвинения попыталась этому воспрепятствовать.
«У нас собраны письма со всех коммунистических партий мира в поддержку Черепанова, мы их оглашали. Но прокурор не сочла это необходимым и перебивала, просила не зачитывать все документы в полном объеме», — рассказал Руснаков.
Сторонников Черепанова хватает и в Тюмени, а потому на заседании присутствовало множество слушателей, которые убеждены в невиновности коммуниста. В ответ на действия прокурора, они начали на нее открыто жаловаться. Вероятно, не выдержав давления, прокурор самовольно вышла из зала суда.
«Черепанов заявил прокурору отвод, однако и в этом требовании нам отказали», — пояснил адвокат.
Ранее Черепанов по причине несогласия с действиями судьи и в связи с допущенными нарушениями, ходатайствовал об отводе для судьи, но и этот отвод не был удовлетворен.
«После этого судья вовсе не давала Черепанову возможности заявлять другие ходатайства», — говорит Руснаков.
Также на одном из заседаний, когда были допрошены два свидетеля обвинения, судья сначала удовлетворила ходатайство Руснакова о перекрестном допросе в отношении всех свидетелей-сотрудников полиции, но позже, «без имеющихся на то оснований», в этом отказала.
Поучаствовать в прошлых выборах Черепанов из-за судимости не мог, но, если сейчас суд признает его невиновным, то обвинение будет снято, а значит политик вновь сможет подать заявку на статус депутата.
Опыт политической деятельности у Александра Киприяновича богатый — в 1990 году он был избран депутатом Тюменского городского совета, в 1994, 1997, 2001 годах был депутатом Тюменской областной Думы, где работал на освобождённой основе. В первых двух созывах был членом комиссии по бюджету, налогам и финансам, в третьем созыве работал в двух комиссиях — по бюджету, налогам и финансам и по социальным вопросам. А в 2007 году Черепанов был снят с выборов депутатов Тюменской областной Думы IV созыва.
В 1997 и 2001 годах он даже баллотировался на должность губернатора Тюменской области. По итогу Черепанов занял третье место после Собянина и бывшего губернатора Тюменской области Рокецкого. Во многих районах юга Тюменской области А. К. Черепанов занял второе и даже первое место.