«Больно не было»: в деле Черепанова в суд впервые явился обвинитель

Также подполковник говорил о том, что Черепанов «вел толпу», после чего был задержан. Но видео демонстрирует, что мужчину задержали в момент, когда он стоял в стороне. К тому же на видеозаписях Черепанова держали за руки сотрудники правоохранительных органов, а потому Черепанов многократно спрашивал: «как я из такого положения мог его ударить?». Но и на этот вопрос получить ответа не удалось.