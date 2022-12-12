«Больно не было»: в деле Черепанова в суд впервые явился обвинитель

Ранее подполковник Вячеслав Волковицкий, который занимает пост командира отдельного батальона ППС полиции УМВД России по городу Тюмени, был в командировках и не появлялся на заседаниях, а потому к нему накопилось множество вопросов.
На сегодняшнем допросы выяснилось, что события дня разбирательства он помнит смутно. Подполковник просил ссылаться на свои показания, данные еще в ходе следствия.
«Ваша честь, я уже устал, я уже просто устал. Я не буду отвечать на эти вопросы», — заявил Волковицкий после очередного вопроса Павла Руснакова, адвоката Александра Черепанова.
Однако, учитывая, что разбирательство идет по его иску, Волковицкий обязан отвечать на все вопросы, которые ему задают. Однако судья Алина Асадуллина сама порою снимала некоторые вопросы защитников обвиняемого и его самого.
Так, она сочла не относящемся к делу вопрос о том, почему полицейский не вызвал Александру Черепанову скорую после того, как он трижды попросил об этом. Также обвинитель не помнит, как конкретно Черепанов нанес ему удар, но считает, что это нанесло ему глубокие моральные страдания.
«Больно не было», — добавил Волковицкий.
По причине несогласия с действиями судьи еще на прошлом заседании Черепанов в связи с допущенными нарушениями, ходатайствовал об отводе судьи, но она отвод не удовлетворила. А после этого вовсе не давала Черепанову возможности заявлять другие ходатайства.
Также на одном из заседаний, когда были допрошены два свидетеля обвинения, судья сначала удовлетворила ходатайство Руснакова о перекрестном допросе в отношении всех свидетелей-сотрудников полиции, но позже, «без имеющихся на то оснований», в этом отказала.
Волковицкий заявил, что Черепанов оскорблял его и использовал в отношении сотрудников полиции «много мата». В ходе сегодняшнего заседания было просмотрено 3 видео с момента задержания лидера тюменского РКРП, когда он, по версии следствия, ударил полицейского. Но и на одной записи участники заседания не услышали бранных слов в отношении правоохранительных органов.
«Я не слышал, но это было. Я твердо буду придерживаться этой позиции и не буду менять свои показания», — заявил Волковицкий.
Также подполковник говорил о том, что Черепанов «вел толпу», после чего был задержан. Но видео демонстрирует, что мужчину задержали в момент, когда он стоял в стороне. К тому же на видеозаписях Черепанова держали за руки сотрудники правоохранительных органов, а потому Черепанов многократно спрашивал: «как я из такого положения мог его ударить?». Но и на этот вопрос получить ответа не удалось.
«Сначала он едва не ударил меня ногой, но это была случайность, а потом он ударил меня кулаком в висок. Подробностей я уже не помню», — говорил Волковицкий после просмотра видеоматериалов.
Волковицкий говорил о том, что он покинул место событий через 15 минут после того, как ему был нанесен удар. А свидетельница заявила, что подполковник прошел с шествием по улице Республики до памятника Ленину.
Однако пока подтверждений ни той, ни другой версии — нет.
В ходе этого заседания сторона обвинения завершила свое выступление и предоставление доказательств. В следующий раз будут выступать уже представители стороны защиты.
Допросили потерпевшего, его показания не изменились. Но на часть вопросов он отказался отвечать. И мы заметили множественные расхождения в показаниях Волковицкого и в событиях, которые запечатлены на видео», — подводит итоги сегодняшнего заседания Павел Руснаков.
Подполковник Вячеслав Волковицкий обвиняет Черепанова в том, что 7 ноября 2020 года коммунист ударил его по лицу. При первом рассмотрении Александра Черепанова признали виновным, но позже адвокат Руснаков оспорил это решение и теперь дело слушают заново.
В Ленинском районном суде предстоит опросить 40 свидетелей стороны защиты. Следующее заседание состоится 26 января.