Страусиные яйца и костюм самурая: в Тюмень прибыла команда шоу «Поедем, педим»

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
Первым местом для съемок стал японский сад «Ива Парк». Ведущий проекта Федерико Арнальди примерил на себя образ самурая и посетил чайную церемонию.
Также команда шоу побывала на страусиной ферме в Чикче, где приготовила необычный омлет. Правда, для того, чтобы разбить яйцо ведущему передачи на НТВ пришлось поработать дрелью.
«Всего в 30 километрах от города, в селе Чикча есть ферма страусов! Здесь можно полюбоваться гордыми птицами, послушать увлекательную экскурсию и приобрести необычные сувениры. А ещё здесь можно попробовать…омлет из страусиного яца!!! А какой он на вкус, узнаете в выпуске про Тюмень», — сообщил в тг-канале Федерико Арнальди.
После этого команда телешоу отправилась на прогулку по Тюмени. Гости из столицы посетили мост Влюбленных, Свято-Троицкий мужской монастырь. О кулинарии не забыли — вместе с телеведущей Анастасией Семянивой приготовили оленину со свекольным муссом и соусом из брусники и черной смородины со съедобными цветами.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени прошли съемки «100 мест, где поесть». Команда проекта и телеведущий Александр Белькович посетили несколько ресторанов и кафе.