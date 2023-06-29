Тюменским участникам СВО присвоили статус ветеранов боевых действий

Posted Сегодня, 04:13
Published Сегодня, 04:13
Modified Сегодня, 04:15
Updated Сегодня, 04:15
Как пояснила на заседании Общественной палаты вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских, военнослужащие, получившие удостоверения ветеранов боевых действий имеют право на определенные льготы и социальные выплаты.
На федеральном уровне также поддержаны предложения Общественной палаты Тюменской области и некоммерческих организаций региона о дополнении закона «О занятости населения в РФ» такой социальной группой, как участники специальной военной операции, выделении средств федерального бюджета участникам СВО, получившим инвалидность на приобретение высокотехнологичных протезов.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени инвалид и бывший работник Госнаркоконтроля не может дождаться получения квартиры. В 2022 году он был 174-м в очереди на получение жилья.