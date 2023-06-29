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Тюменским участникам СВО присвоили статус ветеранов боевых действий

29 июня 2023, 04:13
Фото: 1MI

Тюменские участники СВО получают статус ветеранов боевых действий

Участники специальной военной операции получают статус ветеранов боевых действий. Данная норма введена федеральным законодательством.
Сюжет
Тюмень

Как пояснила на заседании Общественной палаты вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских, военнослужащие, получившие удостоверения ветеранов боевых действий имеют право на определенные льготы и социальные выплаты.

На федеральном уровне также поддержаны предложения Общественной палаты Тюменской области и некоммерческих организаций региона о дополнении закона «О занятости населения в РФ» такой социальной группой, как участники специальной военной операции, выделении средств федерального бюджета участникам СВО, получившим инвалидность на приобретение высокотехнологичных протезов.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени инвалид и бывший работник Госнаркоконтроля не может дождаться получения квартиры. В 2022 году он был 174-м в очереди на получение жилья.

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#СВО#Общество#Новости тюмени#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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