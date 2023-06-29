За добровольный секс с 15-девушкой тюменца отправили в колонию на 3,5 года

В конце декабря 2022 года она написала ему сообщение в соцсети, поинтересовалась, как у него дела, и они возобновили отношения по переписке. 1 января 2023 года около 4 часов он в сообщении предложил прийти к нему. Девушка согласилась и пришла домой к Александру. Все произошло по обоюдному согласию. Аналогичные встречи случились 3 января и 7 апреля 2023 года. О возрасте потерпевшей ему было известно.