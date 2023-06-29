За добровольный секс с 15-девушкой тюменца отправили в колонию на 3,5 года

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
По данным расследования, в 2023 году мужчина трижды вступал в половые отношения с 15-летней девушкой по обоюдному согласию. Как пояснил в судебном заседании подсудимый, с девушкой он был знаком давно, но отношений не поддерживали.
В конце декабря 2022 года она написала ему сообщение в соцсети, поинтересовалась, как у него дела, и они возобновили отношения по переписке. 1 января 2023 года около 4 часов он в сообщении предложил прийти к нему. Девушка согласилась и пришла домой к Александру. Все произошло по обоюдному согласию. Аналогичные встречи случились 3 января и 7 апреля 2023 года. О возрасте потерпевшей ему было известно.
В судебном заседании гражданин вину свою признал в полном объеме. Принес извинения потерпевшей и ее законному представителю.
Суд назначил тюменцу наказание в виде лишения свободы на срок 3,5 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также обязал выплатить несовершеннолетней в счет компенсации морального вреда 500 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Ялуторовске директор православной гимназии похитила обманным путем у общеобразовательного учреждения 1 миллион рублей.