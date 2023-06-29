nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:26

Published Сегодня, 05:26

Modified Сегодня, 05:28

Updated Сегодня, 05:28

Изображение материала

За добровольный секс с 15-девушкой тюменца отправили в колонию на 3,5 года

29 июня 2023, 05:26

За добровольный секс с 15-девушкой тюменца отправили в колонию

В Тюменской области на 3,5 года отправили в тюрьму жителя Армизонского района за секс с несовершеннолетней.
Сюжет
Тюмень

По данным расследования, в 2023 году мужчина трижды вступал в половые отношения с 15-летней девушкой по обоюдному согласию. Как пояснил в судебном заседании подсудимый, с девушкой он был знаком давно, но отношений не поддерживали.

В конце декабря 2022 года она написала ему сообщение в соцсети, поинтересовалась, как у него дела, и они возобновили отношения по переписке. 1 января 2023 года около 4 часов он в сообщении предложил прийти к нему. Девушка согласилась и пришла домой к Александру. Все произошло по обоюдному согласию. Аналогичные встречи случились 3 января и 7 апреля 2023 года. О возрасте потерпевшей ему было известно.

В судебном заседании гражданин вину свою признал в полном объеме. Принес извинения потерпевшей и ее законному представителю.

Суд назначил тюменцу наказание в виде лишения свободы на срок 3,5 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также обязал выплатить несовершеннолетней в счет компенсации морального вреда 500 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Ялуторовске директор православной гимназии похитила обманным путем у общеобразовательного учреждения 1 миллион рублей.

Читайте также:
В Тюмени мужчина избил ребенка на детской площадке из-за нецензурной браниГлавбух тюменской православной гимназии похитила более 1 миллиона рублейТюменским участникам СВО присвоили статус ветеранов боевых действий
#Общество#Новости тюмени#Тюмень#Дети#Суд#Тюменская область#Валентина Бурнашева
Подпишитесь
Мертвые голуби, клещи, плесень и наводнения — тюменцы не знают, как бороться с УК
Вчера, 04:13
Сегодня в Тюмени снова будут дожди
Сегодня, 01:22
В Тюмени мужчина избил ребенка на детской площадке из-за нецензурной брани
Сегодня, 04:39
Число предложений по продаже квартир в Тюмени сократилось на треть
Сегодня, 03:50
За что могут оштрафовать дачников в Тюменской области летом 2023 года
Вчера, 08:57
Убийца Насти Муравьевой подал в суд на телеканал
Вчера, 06:39