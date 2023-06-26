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В Тюменской области отменен особый противопожарный режим. Что теперь можно?

26 июня 2023, 05:08
Фото: 1MI

В Тюменской области отменен особый противопожарный режим

В Тюменской области с сегодняшнего дня отменен особый противопожарный режим, введенный с 3 апреля. Данное решение принято в связи со стабилизацией пожарной обстановки на территории региона.
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Тюмень

Жителям региона разрешили посещать лес и разводить открытый огонь. Однако в лесах действуют правила пожарной безопасности — сохранен запрет на разведение огня рядом с хвойным молодняком, под кронами деревьев, на лесосеках и торфяниках.

По данным департамента лесного комплекса Тюменской области, на утро 26 июня в регионе действующих лесных пожаров нет. В Ишимской, Тобольской, Тюменской и Уватской авиазонах установлен II класс пожарной опасности (низкая степень).

Ранее «Наш Город» писал, что на территории Тюменской области сохранится прохладная дождливая погода до конца июня. В первых числах июля воздух прогреется до +26…+27.

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