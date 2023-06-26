В Тюменской области отменен особый противопожарный режим. Что теперь можно?

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
Жителям региона разрешили посещать лес и разводить открытый огонь. Однако в лесах действуют правила пожарной безопасности — сохранен запрет на разведение огня рядом с хвойным молодняком, под кронами деревьев, на лесосеках и торфяниках.
По данным департамента лесного комплекса Тюменской области, на утро 26 июня в регионе действующих лесных пожаров нет. В Ишимской, Тобольской, Тюменской и Уватской авиазонах установлен II класс пожарной опасности (низкая степень).
Ранее «Наш Город» писал, что на территории Тюменской области сохранится прохладная дождливая погода до конца июня. В первых числах июля воздух прогреется до +26…+27.