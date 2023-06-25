Ветер до 18 м/с: в Тюменской области объявлено штормовое предупреждение

В Тюменской области вновь объявили штормовое предупреждение

В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам метеорологов, в понедельник на юге региона ожидаются грозы, дожди и усиление ветра до 8-13 метров в секунду с порывами до 15-18 м/с.

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