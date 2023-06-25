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Ветер до 18 м/с: в Тюменской области объявлено штормовое предупреждение

25 июня 2023, 10:28
Фото: 1MI

В Тюменской области вновь объявили штормовое предупреждение

В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам метеорологов, в понедельник на юге региона ожидаются грозы, дожди и усиление ветра до 8-13 метров в секунду с порывами до 15-18 м/с.
Сюжет
Тюмень

По данным синоптиков Гисметео, 26 июня в Тюмени ожидается выпадение трети месячной нормы осадков — 14,5 мм. Максимальная температура воздуха составит +11…+16.

Пасмурная прохладная погода и кратковременные дожди сохранятся до конца июня. 1 и 2 июля термометры покажут +26…+27. Правда, дожди не прекратятся.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени официально разрешили купаться в девяти водоемах. Заключение о безопасности местам отдыха выдал Роспотребнадзор.

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