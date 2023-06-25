Ветер до 18 м/с: в Тюменской области объявлено штормовое предупреждение

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
По данным синоптиков Гисметео, 26 июня в Тюмени ожидается выпадение трети месячной нормы осадков — 14,5 мм. Максимальная температура воздуха составит +11…+16.
Пасмурная прохладная погода и кратковременные дожди сохранятся до конца июня. 1 и 2 июля термометры покажут +26…+27. Правда, дожди не прекратятся.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени официально разрешили купаться в девяти водоемах. Заключение о безопасности местам отдыха выдал Роспотребнадзор.