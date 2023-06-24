В Тюменской области открыли движение по путепроводу через Транссиб

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
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Updated Сегодня, 06:27
Торжественное открытие новой развязки состоялось сегодня в Ялуторовске. Ее протяженность с составляет более 2 километров, длина мостового сооружения — 354 метра.
Путепровод через Транссибирскую магистраль обеспечит непрерывное транспортное сообщение между двумя частями города. Развязка решит проблему доступа к центру Ялуторовска, так как на период пропуска ж/д транспорта переезд перекрывается до 40 минут, а объезд составляет более 8 км.
«Вместе с жителями Ялуторовска дали старт движению по новому путепроводу через Транссиб. Теперь залинейная часть обеспечена прямым непрерывным сообщением с центром города. Построен путепровод с опережением графика. Лучший подарок на день рождения Ялуторовска», — сообщил Александр Моор в своем тг-канале.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области сегодня из-за празднования Дня молодежи и проведения массовых мероприятий будут перекрыты несколько улиц.