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В Тюменской области открыли движение по путепроводу через Транссиб

24 июня 2023, 06:25
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Ялуторовске открыли движение по путепроводу через Транссиб

Губернатор Тюменской области Александр Моор дал старт запуску движения по путепроводу через железную дорогу «Москва-Владивосток».
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Тюмень

Торжественное открытие новой развязки состоялось сегодня в Ялуторовске. Ее протяженность с составляет более 2 километров, длина мостового сооружения — 354 метра.

Путепровод через Транссибирскую магистраль обеспечит непрерывное транспортное сообщение между двумя частями города. Развязка решит проблему доступа к центру Ялуторовска, так как на период пропуска ж/д транспорта переезд перекрывается до 40 минут, а объезд составляет более 8 км.

«Вместе с жителями Ялуторовска дали старт движению по новому путепроводу через Транссиб. Теперь залинейная часть обеспечена прямым непрерывным сообщением с центром города. Построен путепровод с опережением графика. Лучший подарок на день рождения Ялуторовска», — сообщил Александр Моор в своем тг-канале.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области сегодня из-за празднования Дня молодежи и проведения массовых мероприятий будут перекрыты несколько улиц.

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