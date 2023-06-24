В Тюменской области открыли движение по путепроводу через Транссиб

Путепровод через Транссибирскую магистраль обеспечит непрерывное транспортное сообщение между двумя частями города. Развязка решит проблему доступа к центру Ялуторовска, так как на период пропуска ж/д транспорта переезд перекрывается до 40 минут, а объезд составляет более 8 км.