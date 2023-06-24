Куда в Тюмени сходить на День молодежи?

Левая зона Вознесенской набережной отличится большим количеством мастер-классов, которые будут идти с 12:00 до 18:00. Так, например, на площадке «Карьерный маркет» можно будет получить консультацию о вакансиях и рабочих местах для молодежи и самозанятости. А на площадке «Открытый микрофон» выступят юные стендаперы, КВНщики.