Куда в Тюмени сходить на День молодежи?

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 04:25
Updated Сегодня, 04:25
Она будет поделена на несколько зон. На главной сцене в 11:30 стартует фестиваль чирлидинга «Чир-уикенд» — для жителей и гостей города проведут зарядку.
В 13:30 здесь состоится концерт творческих коллективов, а после него — награждение по итогам фестиваля «Косплей-день». Также запланированы мастер-класс кубинского танца «Чака-чака», в чнется модный показ от тюменских кутюрье.
Левая зона Вознесенской набережной отличится большим количеством мастер-классов, которые будут идти с 12:00 до 18:00. Так, например, на площадке «Карьерный маркет» можно будет получить консультацию о вакансиях и рабочих местах для молодежи и самозанятости. А на площадке «Открытый микрофон» выступят юные стендаперы, КВНщики.
На фестивале «Косплей-день» будут представлены креативные и интересные образы. Также будет работать патриотическая выставка с военным вооружением и выставка с историческими артефактами, мастер-классы по разборке и сборке автомата Калашникова и рубке шашкой.
На территории ЖК «Вознесенский» развернется площадка «На волне истории», где будет создана атмосфера Тюмени девятнадцатого века с историческими костюмами и образами и с мастер-классами по игре на музыкальных инструментах. А самых неугомонных ждет «Водная вечеринка» — битва шариками. Множество других активностей, увлекательных интерактивов, мастер-классов ждут маленьких и взрослых гостей на протяжении всего праздника.
Главный праздник молодости и энергии в Тюмени в этом году пройдет под девизом «На одной волне». Он объединит в себе работу десятков тематических локаций, которые будут открыты с 12 до 18 часов.
В 17:00 вечернюю программу откроют выступления молодежных творческих коллективов.
Завершится празднование Дня молодежи дискотекой под открытым небом на центральной сцене. Она будет проходить с 19:00 до 22:00.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня во второй половине дня ожидаются ливневые дожди и грозы. Синоптики обещают выпадение более 7 мм осадков.