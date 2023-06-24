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В Тюмени из-за дня молодежи перекроют несколько улиц

24 июня 2023, 04:42
Фото: 1MI

В Тюмени перекроют несколько дорог из-за Дня молодежи

В Тюмени сегодня из-за проведения мероприятий, посвященных Дню молодежи, перекроют несколько улиц.
Сюжет
Тюмень

С утра до 22:00 будут закрыты для транспортных средств участки улицы Береговой — от Щербакова до Поперечной, Красноармейской — от Береговой до Большой Заречной, Поперечной — от Береговой до Большой Заречной.

Ограничение движения связано с проведением фестиваля «На одной волне» на Вознесенской набережной.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени до 26 июня будет закрыт для автомобилей участок улицы 50 лет Октября — от Профсоюзной до Холодильной. Данная мера связана с проведением ремонтных работ.

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