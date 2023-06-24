В Тюмени из-за дня молодежи перекроют несколько улиц

Posted Сегодня, 04:42
Published Сегодня, 04:42
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Updated Сегодня, 05:10
С утра до 22:00 будут закрыты для транспортных средств участки улицы Береговой — от Щербакова до Поперечной, Красноармейской — от Береговой до Большой Заречной, Поперечной — от Береговой до Большой Заречной.
Ограничение движения связано с проведением фестиваля «На одной волне» на Вознесенской набережной.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени до 26 июня будет закрыт для автомобилей участок улицы 50 лет Октября — от Профсоюзной до Холодильной. Данная мера связана с проведением ремонтных работ.