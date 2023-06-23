Тюменка сняла на видео, как в Турции русскому пытались проломить голову кирпичом

Posted Сегодня, 03:39
Published Сегодня, 03:39
Modified Сегодня, 03:42
Updated Сегодня, 03:42
Жительница города рассказала, что отдыхая с мужем, проснулась среди ночи от криков «Полиция. Полиция». К слову, органы правопорядка расположились неподалеку.
Тюменцы впервые посетили Турцию. Однако этот отдых запомнится им надолго. Во всем виноваты дебоширы, разбудившие наших земляков среди ночи.
— Мы заселились в отель городского типа. В первую же ночь проснулись от криков «Полиция. Полиция», — рассказала нашему изданию Валентина.
Турок пытался проломить кирпичом голову русскоговорящему. Камень пролетел мимо, не задев мужчину. Толпа еще долго ругалась, а прохожие пытались позвать представителей органов правопорядка. К слову, те так и не появились, несмотря на то, что расположились неподалеку. Дело происходило в центре Аланьи.
Валентина добавила, что в последнюю ночь перед их отъездом из отеля они тоже пытались вызвать полицию. Но уже по другому поводу. Причиной тому стали немецкие туристы, которые громко шумели, не давали спать постояльцам отеля, кричали и много пили.
— Немцев было процентов 70 в отеле. Они громкие, невоспитанные. Могли встать у твоего столика и начать кричать, как потерпевшие. Вели себя, как быдло. В конфликты мы не вступали, поскольку это было бесполезно. Напились, орали всю ночь на первом этаже отеля. Жители соседнего дома поливали их водой, кидали камни. Кричали, что вызовут полицию. А с утра немцев ненавидел уже весь отель, — поделилась тюменка.