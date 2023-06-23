Тюменка сняла на видео, как в Турции русскому пытались проломить голову кирпичом

Валентина добавила, что в последнюю ночь перед их отъездом из отеля они тоже пытались вызвать полицию. Но уже по другому поводу. Причиной тому стали немецкие туристы, которые громко шумели, не давали спать постояльцам отеля, кричали и много пили.