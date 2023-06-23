Дожди и прохлада сохранятся в Тюмени до конца июня

В понедельник и вторник, 26 и 27 июня, сохранится облачная погода, но осадков в эти дне ожидается. Максимальная температура воздуха составит +19…+21. В среду, 28 июня, в Тюмени потеплеет до +22…+25. Осадки в этот день маловероятны.