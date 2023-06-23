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Дожди и прохлада сохранятся в Тюмени до конца июня

23 июня 2023, 04:15
Фото: 1MI

В Тюмени в пятницу потеплеет до +17

Прохладная и дождливая погода сохранится в Тюмени до конца июня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха в ближайшие пять дней не превысит +21.
Сюжет
Тюмень

В пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, температура воздуха +15…+17, ветер северо-западный 5-8 м/с. В субботу, 24 июня, местами пройдут дожди, ночью термометры покажут +3…+8, днем воздух прогреется до +14…+19. Скорость ветра составит 6-11 м/с.

В воскресенье существенно погода не изменится: дожди, +4…+9 ночью, до +15…+20 днем, северо-западный ветер 6-11 м/с.

В понедельник и вторник, 26 и 27 июня, сохранится облачная погода, но осадков в эти дне ожидается. Максимальная температура воздуха составит +19…+21. В среду, 28 июня, в Тюмени потеплеет до +22…+25. Осадки в этот день маловероятны.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за два дня с городских улиц откачали около 1000 кубометров дождевой воды.

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#Общество#Новости тюмени#Погода в Тюмени#Погода#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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