Дожди и прохлада сохранятся в Тюмени до конца июня

Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
Modified Сегодня, 04:17
Updated Сегодня, 04:17
В пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, температура воздуха +15…+17, ветер северо-западный 5-8 м/с. В субботу, 24 июня, местами пройдут дожди, ночью термометры покажут +3…+8, днем воздух прогреется до +14…+19. Скорость ветра составит 6-11 м/с.
В воскресенье существенно погода не изменится: дожди, +4…+9 ночью, до +15…+20 днем, северо-западный ветер 6-11 м/с.
В понедельник и вторник, 26 и 27 июня, сохранится облачная погода, но осадков в эти дне ожидается. Максимальная температура воздуха составит +19…+21. В среду, 28 июня, в Тюмени потеплеет до +22…+25. Осадки в этот день маловероятны.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за два дня с городских улиц откачали около 1000 кубометров дождевой воды.