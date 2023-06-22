Тюмень уходит под землю: последствия непогоды в городе

Также настоящий бассейн появился у жителей дома по улице Московский тракт, 137. По словам горожан, асфальт на Московском тракте просел задолго до проливных дождей. Однако из-за бездействия управляющей компании и подарка от небесной канцелярии в виде осадков, сегодня там образовался настоящий бассейн.