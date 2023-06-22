Тюмень уходит под землю: последствия непогоды в городе

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
«Путь в Нарнию открыт», — сообщили очевидцы.
Также настоящий бассейн появился у жителей дома по улице Московский тракт, 137. По словам горожан, асфальт на Московском тракте просел задолго до проливных дождей. Однако из-за бездействия управляющей компании и подарка от небесной канцелярии в виде осадков, сегодня там образовался настоящий бассейн.
«Месяц назад в этом месте просел асфальт. Звонки в управляющую не помогли — только установили ограждение и разрыли еще больше яму. После проливных дождей яма превратилась в бассейн глубиной 3-4 метра — купайся не хочу! Уже заборчик, которым так бережно огородили бассейн, дабы никто не искупался тоже ушел в яму. Теперь уже осыпается и проезжая часть», — сообщили местные жители.
Проблему уже взяли на контроль в администрации Тюмени. По словам чиновников, с целью ликвидации аварии на инженерных коммуникациях работы ООО «Тюмень водоканал» приступил к выполнению ремонтных работ. По планам, их завершат к 3 июля 2023 года.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске проливные дожди затопили детский сад № 15. В настоящее время дошкольное учреждение не работает — ведутся работы по откачке воды и просушке помещения.