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С тюменских улиц откачали за сутки около 700 кубометров воды

22 июня 2023, 06:01
Фото: 1MI

За два дня с улиц Тюмени откачали около тысячи кубометров воды

За два дня с тюменских улиц откачали около тысячи кубометров дождевой воды — более 300 кубов 19 июня и около 700 кубометров 20 июня.
Сюжет
Тюмень

Перед дорожными службами стоит задача завершить откачку дождевых вод в ближайшее время. В Калининском административном округе особое внимание уделено территориям в районе улиц Андрея Кореневского, Кремлевской, Тюменской, 61 — Ботанической, 1, Московский тракт, 141, 143, Октябрьской, Демьяна Бедного — Союзной, Ямской, 96а, на конечной остановке жилого района Метелево, 2-м и 3-м Гостевых проездах, в микрорайоне Комарово.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 20 июня за сутки выпало более трети месячной нормы осадков. Сегодня, по прогнозам синоптиков, в областной столице ожидаются кратковременные дожди, температура воздуха +7…+13.

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#Общество#Новости тюмени#Безопасность на дорогах#Погода#Затопление#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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