С тюменских улиц откачали за сутки около 700 кубометров воды

Перед дорожными службами стоит задача завершить откачку дождевых вод в ближайшее время. В Калининском административном округе особое внимание уделено территориям в районе улиц Андрея Кореневского, Кремлевской, Тюменской, 61 — Ботанической, 1, Московский тракт, 141, 143, Октябрьской, Демьяна Бедного — Союзной, Ямской, 96а, на конечной остановке жилого района Метелево, 2-м и 3-м Гостевых проездах, в микрорайоне Комарово.