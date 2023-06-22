С тюменских улиц откачали за сутки около 700 кубометров воды

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Перед дорожными службами стоит задача завершить откачку дождевых вод в ближайшее время. В Калининском административном округе особое внимание уделено территориям в районе улиц Андрея Кореневского, Кремлевской, Тюменской, 61 — Ботанической, 1, Московский тракт, 141, 143, Октябрьской, Демьяна Бедного — Союзной, Ямской, 96а, на конечной остановке жилого района Метелево, 2-м и 3-м Гостевых проездах, в микрорайоне Комарово.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 20 июня за сутки выпало более трети месячной нормы осадков. Сегодня, по прогнозам синоптиков, в областной столице ожидаются кратковременные дожди, температура воздуха +7…+13.