Последствия непогоды в Тюмени: затопленные улицы, дорожные провалы, отключения света

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
Modified Сегодня, 05:50
Updated Сегодня, 05:50
«На улице Льва Толстого, 15, упало дерево», — сообщают очевидцы
«На Олимпийской, 45, постоянно после дождя во дворе дома Венеция. В болотниках не пройти», — сетуют горожане.
«Огромная лужа на улице Интернациональной возле ЖК „Авиатор“», — сообщают тюменцы.
«Внимание» Проваливается асфальт на улице 50 лет Октября, между Монтажников и Воровского, в сторону Воровского», — предупреждают водители.
Кроме того, жители дома по улице Широтной, 118, жалуются на затопленный из-за дождя подъезд — водой заливает, в том числе, и квартиры.
Также тюменцы сообщают об отключении света из-за непогоды. В частности, накануне 07 в районе улиц 70 лет Октября, Мелиораторов, Голышева, СНТ «Малинка», ДНТ «Солнышко» было отключено электроснабжение. По информации администрации города, в настоящее время там ведутся работы по восстановлению электроснабжения.
«Дождь хорошо, но почему так холодно-то? У нас из крайности в крайность, то жарища под +40, что с ума сойти можно, то дождь и холод, хоть пуховик доставай», — жалуется Ирина С.
«Главное чтоб после недельного дождя жара наступила, чтоб грибы пошли», — отмечают любители тихой охоты.
По прогнозам синоптиков, прохладная и дождливая погода продержится в Тюмени в течении недели. К концу июня в регионе потеплеет до +22…+25.