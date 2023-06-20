Последствия непогоды в Тюмени: затопленные улицы, дорожные провалы, отключения света

Также тюменцы сообщают об отключении света из-за непогоды. В частности, накануне 07 в районе улиц 70 лет Октября, Мелиораторов, Голышева, СНТ «Малинка», ДНТ «Солнышко» было отключено электроснабжение. По информации администрации города, в настоящее время там ведутся работы по восстановлению электроснабжения.