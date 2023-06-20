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Последствия непогоды в Тюмени: затопленные улицы, дорожные провалы, отключения света

20 июня 2023, 05:47
Фото: 1MI

Как Тюмень переживает непогоду

Жители Тюмени делятся в социальных сетях фотографиями с последствиями непогоды. Горожане публикуют фото с обрушившимися от ветра деревьями, затопленными улицами, провалившимися из-за подтопления дорогами.
Фото: ЧС Тюмень
«На улице Льва Толстого, 15, упало дерево», — сообщают очевидцы
Фото: ЧС Тюмень
«На Олимпийской, 45, постоянно после дождя во дворе дома Венеция. В болотниках не пройти», — сетуют горожане.
Видео: Тюмень с огоньком
«Огромная лужа на улице Интернациональной возле ЖК „Авиатор“», — сообщают тюменцы.
Фото: ЧС Тюмень
«Внимание» Проваливается асфальт на улице 50 лет Октября, между Монтажников и Воровского, в сторону Воровского», — предупреждают водители.

Кроме того, жители дома по улице Широтной, 118, жалуются на затопленный из-за дождя подъезд — водой заливает, в том числе, и квартиры.

Видео: Тюмень с огоньком

Также тюменцы сообщают об отключении света из-за непогоды. В частности, накануне 07 в районе улиц 70 лет Октября, Мелиораторов, Голышева, СНТ «Малинка», ДНТ «Солнышко» было отключено электроснабжение. По информации администрации города, в настоящее время там ведутся работы по восстановлению электроснабжения.

«Дождь хорошо, но почему так холодно-то? У нас из крайности в крайность, то жарища под +40, что с ума сойти можно, то дождь и холод, хоть пуховик доставай», — жалуется Ирина С.
«Главное чтоб после недельного дождя жара наступила, чтоб грибы пошли», — отмечают любители тихой охоты.

По прогнозам синоптиков, прохладная и дождливая погода продержится в Тюмени в течении недели. К концу июня в регионе потеплеет до +22…+25.

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